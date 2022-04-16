Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)

16.04.2022 17:17
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında A. Alanyaspor, Antalyaspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında A. Alanyaspor, Antalyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Alanyaspor atağında orta sahada topu kapan Candeias hızla rakip sahaya sokuldu. Candeias'ın pasıyla buluşan Wilson hızla ceza sahasına girerek sağ çaprazdan sert vurdu fakat kaleci Boffin topu kornere çeldi.

17. dakikada Fernando'nun kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde Luiz'in indirdiği topu Haji filelere gönderdi. 0-1

24. dakikada Efecan'ın ara pasıyla topla buluşan Emre'nin ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

40. dakikada Luiz'in sol çaprazından ortasında ceza sahası içinde Gökdeniz, topu kaleci Marafona'nın sağından filelere gönderdi: 0-2

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Milunovic xx, Awaziem xx, Borja xx, Novais xx, Efecan Karaca xxx, Efkan Bekiroğlu xx, Emre Akbaba xxx, Candeias xxx, Eduardo xx

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Fer, Umut Güneş, Erencan Yardımcı, Diedhiou, Eduardo, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Oğuz Aydın, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Antalyaspor: Boffin xxx, Güray Vural xx, Kudriashov xxx, Veysel Sarı xx, Bünyamin Balcı xx, Fernando xx, Hakan Özmert xxx, Doğukan Sinik xx, Luiz xxx, Gökdeniz Bayraktar xxx, Wright xx

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Pereira, Bahadır Öztürk, Nuri Şahin, Poli, Ribeiro, Ghacha, Ndao, Mustafa Erdilman

Teknik Direktör: Alfans Groenendijk

Goller: Haji (dk. 17), Gökdeniz (dk. 40) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Özmert, Bünyamin Balcı (Antalyaspor)

(Fadıl Kösedağ/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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