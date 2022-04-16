Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında A. Alanyaspor, Antalyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Alanyaspor atağında orta sahada topu kapan Candeias hızla rakip sahaya sokuldu. Candeias'ın pasıyla buluşan Wilson hızla ceza sahasına girerek sağ çaprazdan sert vurdu fakat kaleci Boffin topu kornere çeldi.
17. dakikada Fernando'nun kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde Luiz'in indirdiği topu Haji filelere gönderdi. 0-1
24. dakikada Efecan'ın ara pasıyla topla buluşan Emre'nin ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
40. dakikada Luiz'in sol çaprazından ortasında ceza sahası içinde Gökdeniz, topu kaleci Marafona'nın sağından filelere gönderdi: 0-2
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx
Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Milunovic xx, Awaziem xx, Borja xx, Novais xx, Efecan Karaca xxx, Efkan Bekiroğlu xx, Emre Akbaba xxx, Candeias xxx, Eduardo xx
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Fer, Umut Güneş, Erencan Yardımcı, Diedhiou, Eduardo, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Oğuz Aydın, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Antalyaspor: Boffin xxx, Güray Vural xx, Kudriashov xxx, Veysel Sarı xx, Bünyamin Balcı xx, Fernando xx, Hakan Özmert xxx, Doğukan Sinik xx, Luiz xxx, Gökdeniz Bayraktar xxx, Wright xx
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Pereira, Bahadır Öztürk, Nuri Şahin, Poli, Ribeiro, Ghacha, Ndao, Mustafa Erdilman
Teknik Direktör: Alfans Groenendijk
Goller: Haji (dk. 17), Gökdeniz (dk. 40) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Özmert, Bünyamin Balcı (Antalyaspor)
(Fadıl Kösedağ/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika