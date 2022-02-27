Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 5 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 5 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

27.02.2022 18:32
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 5 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Konyaspor'u 5-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Konyaspor'u 5-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Guilherme'nin ortasında Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

55. dakikada Abdulkerim'in sert vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

63. dakikada Abdulkerim'in vuruşunda top kalecide kaldı.

64. dakikada yedek kulübesinde oturan Eray Birniçan kırmızı kart gördü.

81. dakikada Eduardo'nun vuruşunda top kalecide kaldı. Sakatlanan Eduardo sedye iler dışarı alındı.

85. dakikada Efkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

87. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 5-1

Stat: Bahçesehir Okulları

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Serkan Ok xx, Özgür Ertem xx

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Fatih xxx, Furkan xx, Tayfur xx, Novais xx (Leroy dk. 74 x), Umut xx, Efecan xx, Emre Akbaba xx (Efkan dk. 62 x), Candeias xx (Cristian dk. 74 x), Diedhiou xx (Eduardo dk. 62 ? (Oğuz Aydın dk. 82 xx))

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Nemanja Milunovic, Ahmet Gülay, Miha Mevlja, Chidozie Awaziem, Costa

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Konyaspor: Sehic x, Skubic x, Adil x (Musa dk. 73 x), Abdülkerim x, Guilherme xx, Soner x (Oğulcan dk. 73 ?), Rahmanovic x (Michalak dk. 62 x), Amilton x, Mpoku x, Bytyqi x, Ahmed Hassan x

Yedekler: Alberk Koç, Uğurcan Yazgılı, Barış Yardımcı, Endri Cekici, Cikalleshi

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Abdulkerim Bardakçı (dk. 11) (Konyaspor) Candeias (dk. 26), Umut Güneş (dk.33), Diedhiou (dk. 38 pen.), Novais (dk. 42), Oğuz Aydın (dk. 87) (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Eray Birnican (dk. 66) (Yedek kulübesinde) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Novais (Aytemiz Alanyaspor), Skubic, Abdulkerim Bardakçı, Adil Demirbağ (Konyaspor)

(Ertuğrul Gün/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 5 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 5 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 5 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 5 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 5 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 5 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 5 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 5 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 5 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 5 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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