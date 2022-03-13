Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

13.03.2022 19:56
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

16. dakikada Zajc'ın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Mezut Özil'in vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

19. dakikada Efecan Karaca'nın ceza alanı dışından plase vuruşunu kaleci Altay güçlükle çıkardı.

21. dakikada sağ kanattan ceza alanı içine yerden yapılan ortada defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Novais'in vuruşunu kaleci güçlükle engelledi. Dönen topu önünde bulan Emre Akbaba'nın şutu defansa çarparak kornere gitti.

26. dakikada Altay Bayındır'ın savunma arkasına gönderdiği topta Rossi, kalecinin üzerinden aşırdığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

32. dakikada Mesut Özil'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Serdar Dursun'un plase vuruşu sol alt kale direğinden oyun alanına döndü.

38. dakikada sol kanattan Rossi'nin kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı. Dönen topa Miha Zajc'ın gelişine vuruşu üstten auta gitti.

44. dakikada Alanyaspor'da savunma arkasına sarkan Efecan Karaca vuruşunu yapmak isterken, Kim araya girdi, kaleye yönelen topu Altay güçlükle kornere çeldi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Ali Saygın Ögel xx, Mustafa Sönmez xx

Alanyaspor: Marafona x, Furkan Bayır xx, Milinovic xx, Awaziem xx, Juanfran xx, Umut Güneş xx, Novais xx, Tayfur Bingöl xx, Efecan Karaca xx, Emre Akbaba xx, Efkan Bekiroğlu xx

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Fer, Erencan Yardımcı, Diedhiou, Emirhan Aydoğan, Candeias, Mevlja, Çağan Kayra Erciyas, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Fenerbahçe: Altay xx, Szalai xx, Kim Min-jae xx, Serdar Aziz xx, Ozan Tufan xx, Zajc xx, Crespo x, Rossi xxx, Samuel x, Mesut Özil xx, Serdar Dursun xx

Yedekler: Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Sosa, Berisha, Pelkas, Arda Güler, Nazım Sangare, Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Rossi (dk. 26)(Fenerbahçe)

(İsa Akar - Ahmet Serdar Eser - Akif Yılmaz/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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