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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

06.02.2022 19:48
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, FT Antalyaspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, FT Antalyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Pjanic'in pasında topla buluşan Batshuayi'nin kaleyi karşısına alıp ceza yayı gerisinden yaptığı plase vuruş kaleci Boffin'in müdahalesiyle kornere gitti.

9. dakikada Pjanic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe gelen topa iyi yükselen Montero'nun kafa vuruşu üst direkten dışarı gitti.

24. dakikada savunma arkasına atılan topta sol kanattan hareketlenen Luiz Adriano, ceza sahasına girip pasını Ndao'ya aktarmak istedi ancak savunma araya girdi. Dönen topu önünde bulan Bünyamin'in pasında Fernando'nun kaleyi cepheden gören pozisyonda gelişine çektiği şutu kaleci Ersin parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Serkan Ok xx, Osman Gökhan Bilir xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Necip Uysal xx, Domagoj Vida xx, Francisco Montero xx, Valentin Rosier xx, Can Bozdoğan xx, Miralem Pjanic xx, Rıdvan Yılmaz xx, Alex Teixeira xx, Emirhan İlkhan xx, Michy Batshuayi xx

Yedekler: Emre Bilgin, Welinton, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Kenan Karaman, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Önder Karaveli

FT Antalyaspor: Ruud Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Naldo xx, Güray Vural xx, Andrea Poli xx, Fernando xx, Alassane Ndao xx, Fredy xx, Doğukan Sinik xx, Luiz Adriano xx

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz xx, Sherel Floranus, Bahadır Öztürk, Doğukan Nelik, Nuri Şahin, Deni Milosevic, Hakan Özmert, Haji Wright, H.Eddine Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Sarı kart: Naldo (Antalyaspor)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig, Luiz Adriano, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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