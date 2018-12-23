Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 1 (Maç Sonucu)

Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor
'u konuk etti. Müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Adem'in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Guilherme düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1
53. dakikada Aytaç'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Barış'ın şutu yandan auta çıktı.
66. dakikada Umut Meraş'ın kafayla indirdiği topta Latovlevici'nin sol çaprazdan vuruşu ağlarla buluştu. Müsabakanın hakemi VAR'a giderek golü iptal etti.
80. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortaladığı topta penaltı noktası üzerinden Aytaç'ın uçak kafa vuruşu üstten auta çıktı.
87. dakikada Guilherme hakeme itirazdan dolayı ikinci sarı karttan oyundan atıldı.
89. dakikada Barış sağ kanattan ortaladığı topu kaleci Farnolle elinden kaçırdı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Aytaç'ın şutu üstten auta çıktı.
90. dakikada Çağatay'ın sağ kanattan ortaladığı topta Mina'nın Umut Nayir'i düşürmesiyle VAR'a giden maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Aytaç'ın vuruşunda top direkten geri geldi.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Yıldırım
xx, Asım Yusuf Öz
xx, Yusuf Bozdağan xx
Bursaspor: Muhammed Şengezer xx, Barış Yardımcı
xx, Santiago Vergini xx, Aurelien Chedjou xxx, Umut Meraş xxx, Stephane Badji xx, Aytaç Kara
xx, Tunay Torun
xx (Allano Lima
dk. 76 xx), Henri Saivet
xx (Çağatay Yılmaz
dk. 90 ?), Iasmin Latovlevici
xxx, Umut Nayir xxx
Yedekler: Okan Kocuk
, Ertuğrul Ersoy
, F.Emre Ünver, M. Emin Sarıkaya
, Onur Atasayar, Jani Atanasov
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Evkur Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Issam Chebake xx, Arturo Mina xx, Murat Akça
xx, Erkan Kaş
xx, Murat Yıldırım
xx, Mitchell Donald xx, Danijel Aleksic xx (Ahmet Ildız dk. 81 ?), Guilherme xx, Adem Büyük
xx (Rahman Buğra Çağıran dk. 90 ?), Eren Tozlu
x (Khalid Boutaib dk. 63 xx)
Yedekler: Ertaç Özbir
, Gökhan Akkan, Ömer Şişmanoğlu
, Michael Pereira
, Seth Sincere, Mustafa Eskihellaç, Sulley Muniru
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Umut Nayir (dk. 45) (Bursaspor), Guilherme (dk. 46) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Aytaç Kara (Bursaspor), Fabien Farnolle (Evkur Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Guilherme (dk. 87) (Evkur Yeni Malatyaspor) - BURSA