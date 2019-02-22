Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)

16 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)

24. dakikada Ahmed Ildiz, Çaykur Rizespor'un ceza sahasına girmeden kaleye şutunu çekti ama topa uzanan kaleci Gökhan Akkan topu ceza sahasının dışına çeldi.

26. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Boldrin bekletmeden pasını Aatif'e verdi. Sert şutu ile kale direğinin hemen yanından topu filelerle buluşturan Aatif takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Esat Sancaktar xx, Musa Sönmez xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Abdullah xx, Boldrin xxx, Awaziem xx, Moroziuk xx, Abarhoun xx, Azubuike xx, Aminu Umar xxx, Melnjak xxx, Muriç xxx, Aatif xxx

Yedekler: Cihan, Mustafa, Saadane, Samudio, Çınar, Musa, Koray, Mehmet, Nakoulma, Orhan

Teknik Direktör: Okan Buruk

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Marques xx, Eren xx, Mustafa xx, Sincere x, Ahmed x, Donald x, Aksic xx, Erkan xx, Meza x, Robin ? (Murat Yıldırım dk. 3 xx)

Yedekler: Ertaç, Şeref Can, Pereira, İkbal, Barış, Bülent

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol Aatif (dk. 26) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Abarhoun (Çaykur Rizespor), Aleksic, Meza, Donald (Evkur Yeni Malatyaspor) - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:32 Kaynak: İHA

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