Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

27.02.2022 20:07
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Rizespor, ceza alanında savunmadan çıkmak isterken Berkan'ın yaptığı baskı sonrası havalanan top penaltısı noktası üzerindeki Muhammed'in önüne düştü. Bu oyuncu meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra pasını sağ çaprazdaki Emre Kılınç'a verdi. Emre'nin plase vuruşu üstten auta çıktı.

5. dakikada sağ kanatta taç çizgisine yakın noktadan Muhammed'in ceza sahasına gönderdiği orta-şut karışımı vuruş üst direkten döndü. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

8. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Gedson'un doğrudan kaleye gönderdiği sert şut kaleci Pena'yı geçerek uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1

10. dakikada Cicaldau'nun ceza alanı dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Tarık, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Kerem sol kanattan ceza sahasına girmeden topu penaltı noktasının gerisinde bulunan Berkan'a aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden verdiği pasta ceza alanı dışı hafif sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Van Aanholt'un yerden çektiği sert şut filelere gitti 1-1

Stat: Nef

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Erdinç Sezertam xx, Osman Gökhan Bilir xx

Galatasaray: Pena xx, Omar Elabdellaoui xx, Victor Nelsson xx, Marcao xx, Patrick Van Aanholt xx, Taylan Antalyalı xx, Berkan Kutlu xx, Emre Kılınç xx, Alexandru Cicaldau xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Mustafa Muhammed xx

Yedekler: İsmail Çipe, Alparslan Öztürk, Semih Kaya, Sacha Boey, Ryan Babel, Erick Pulgar, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Bafetimbi Gomis, Barış Alper Yılmaz

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin xx, Fabricio Baiano xx, Sebastian Holmen xx, Carlos Ponck xx, Eren Albayrak xx, Lebograng Phiri xx, Gedson Fernandes xx, Yusuf Sarı xx, Fernando Boldrin xx, Tyler Boyd xx, Joel Pohjanpalo xx

Yedekler: Gökhan Akkan, Zafer Görgen, Selim Ay, Emir Han Topçu, Alper Potuk, Ronaldo Mendes, Bryan Dabo, Yannick Bolasie, Papiss Cisse, Deniz Hümmet

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Gedson Fernandes (dk. 8) (Çaykur Rizespor), Patrick Van Aanholt (dk. 40) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Carlos Ponck, Sebastian Holmen (Çaykur Rizespor), Omar Elabdellaoui, Emre Kılınç, Mustafa Muhammed (Galatasaray)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Emre Kılınç, Galatasaray, Rizespor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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