Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

15.05.2022 16:23
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Göztepe, rakibine 2-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Göztepe, rakibine 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Yalçın'ın şutu sonrası savunmadan seken top Jahovic'te kaldı. Jahovic'in kale önüne ortasında Di Santo önünden geçen topa dokunamadı.

66. dakikada ceza yayının önünde topla buluşan Tijanic, ceza sahasına girip şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleci Emre'de kaldı.

69. dakikada Montero'nun uzaklaştırmak istediği top Baku'nun önünde kaldı. Topa gelişine sert vuran Baku'nun şutu direğin dibinden auta gitti.

85. dakikada Yalçın Kayan'ın ceza yayı gerisinden kaleye gönderdiği top kaleci Emre'de kaldı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Mehmet Emin Tuğral xx, Hakan Karabalcık xx

Göztepe: Arda Özçimen x, Marko Mihojevic x (Ege Özkayımoğlu dk. 63 x), Kahraman Demirtaş x (Adis Jahovic dk. 46 x), Dino Arslanagic xx, Berkan Emir xx, Murat Paluli x (Kerim Alıcı dk. 46 xx), Makana Rudi Baku xx, Atakan Çankaya x (Efe Can Saçıkara dk. 84 '), Yalçın Kayan xx, David Tijanic x (İzzet Furkan Malak dk. 90+1 '), Franco Di Santo xx

Yedekler: Kenan Piric, Kaan Özder, Yunus Toplu, Burak Arık, Atalay Çayırlı

Teknik Direktör: Serdar Sabuncu

Beşiktaş: Emre Bilgin xx, Valentin Rosier x, Francisco Montero xx, Welinton ' (Necip Uysal dk. 12 xx), Serdar Saatçı xx, Umut Meraş xx, Josef de Souza x, Kevin N'Koudou x (Kenan Karaman dk. 22 xx), Rachid Ghezzal xx (Can Bozdoğan dk. 64 x), Emirhan İlkhan x (Atiba Hutchinson dk. 46 xx), Cyle Larin xx (Michy Batshuayi dk. 64 x)

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Kerem Kalafat, Alex Teixeira, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Goller: Cyle Larin (dk. 27), Josef de Souza (dk. 32) (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Valentin Rosier (dk. 19), Josef de Souza (dk. 37) (Beşiktaş), Adis Jahovic (dk. 75) (Göztepe)

Sarı kartlar: Murat Paluli, Atakan Çankaya, Franco Di Santo, Yalçın Kayan, Ege Özkayımoğlu, Kerim Alıcı (Göztepe), Emre Bilgin, Michy Batshuayi (Beşiktaş)

(Ali Gözeten - Salih Yılmazsoy/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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