Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

79. dakikada Jahovic'in pasında Berke ile karşı karşıya kalan Soner'in şutu Berke'de kaldı.

47. dakikada Jahovic'in pasında topla buluşan Halil'in şutunda top, Berke ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda direğe çarparak auta gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe 'yi konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Son Dakika: İstanbul'da fırtına sebebiyle yarın saat 18.00'e kadar motosiklet ve elektrikli scooter kullanılamayacak

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