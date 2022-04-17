Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

17.04.2022 22:35
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Sergio ile gelişen Giresunspor atağında Sergio'nun ceza alanına kestiği topu Rıdvan uzaklaştıramadı, Umut Nayir'in vuruşu kaleci Ersin'den döndü, seken topu defans kornere çeldi.

48. dakikada Chiquinho'nun kullandığı köşe vuruşuna Sergen Piçinciol'un kafa vuruşu yanda auta gitti.

51. dakikada Giresunspor gole çok yaklaştı. Kaleci Ersin'in hatasında topu kapan Shapi Suleymanov'un şutu kaleci Ersin'de kaldı.

Stat: Çotanak

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Süleyman Özay xx

GZT Giresunspor: Okan xx, Serginho xx (Muhammed dk. 77 x), Traore xx, Aziz Behich xx, Umut xx (Balde dk. 66 x), Chiquinho xx, Flavio xx, Alexis Perez xx, Sergen xx, Hayrullah xx, Shapi xx (Zeki xx dk. 89 ?)

Yedekler: Onurcan, Göktan, Anıl Yiğit, Diabate, Emre, Furkan, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Rıdvan xx (Umut Meraş dk. 77 x), Montero xx, Josef de Souza xx, Batshuayi xx (Güven dk. 77 x), Can xx (Pjanic dk. 55 x), Ghezzal xx, Necip xx, Vida xx, Teixeira xx (Nkoudou dk. 55 x)

Yedekler: Emre, Atiba, Larin, Kenan, Serdar, Emirhan

Teknik Direktör: Valerien İsmael

Sarı Kartlar: Necip Uysal (Beşiktaş), Sergen Piçinciol (Giresunspor)

(Ahmet Bilge - Rıdvan Öztürk - Mesut Erdoğan/İHA)

Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı) Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor) Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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