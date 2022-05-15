Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)

15.05.2022 16:49
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Trabzonspor, küme düşen Altay'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Trabzonspor, küme düşen AltayAtatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk etti. Bordo-mavili ekip, rakibini 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın savunmanın arkasına gönderdiği ortada topla buluşan Cornelius kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda istediği gibi vuramadı ve topu yandan dışarı gönderdi.

53. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca son çizgiye inip ceza sahası içine ortaladı. Müsait pozisyondaki Nwkaeme'nin kafa vuruşunda kaleci Cihan topu kontrol etti.

70. dakikada Kappel'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rodriguez, 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışına çıktı ve çok sert bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-1

84. dakikada kazanılan penaltı atışında kaleci Cihan, Nwakame'nin penaltısında gole izin vermezken, hakem Kadir Sağlam, kaleci ihlali nedeniyle atışın tekrarlanmasını istedi. Nwakaeme topun başına tekrar geçti ve bu kez meşin yuvarlağı ters köşeye gönderdi. 2-1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Mustafa Sönmez xx, Candaş Erbil xx

Trabzonspor: Uğurcan xxx, Serkan xx (Dorukhan dk. 23 xxx), Ahmetcan xx, Hugo xx (Hüseyin dk. 72 xx), İsmail xx, Bakasetas xx, Hamsik xxx (Berat dk. 72 xx), Visca xx, Nwakaeme xxx, Abdülkadir xx (Djaniny dk. 72 x), Cornelius x (Koita dk. 89 ?)

Yedekler: Erce, Koita, Yusuf, Yunus, Murat Cem

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Altay: Cihan xx, Thiam xx, İbrahim xx, Björkander xx, Thaciano xx, Poko xx, Cebrail xx (Eren dk. 79 xx), Kazımcan xx (Efe dk. 89 ?), Ceyhun xx (Erdem dk. 59 xx), Kappel xx (Nurettin dk. 89 ?), Rodriguez xx

Yedekler: Ozan Evrim, Rayyan, Tugay, Özgür

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: İbrahim Öztürk (dk. 19 k.k.), Nwkaeme (dk. 84 pen.) (Trabzonspor), Rodriguez (dk. 70) (Altay)

Sarı kart: Hamsik (Trabzonspor)

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın - Mehmet Ekrem Ceylan - İsmail Coşkun/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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