SPOR Trabzonspor antrenmanında keyifleri kaçıran sakatlık

Tolga SAĞLAM TRABZON (DHA) - Trabzonspor, Süper Lig'in dördüncü haftasında 15 Eylül'de sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 17.00'de yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanın son bölümünde Ekuban ile Fernandes'in yaşadığı sakatlık moralleri bozdu.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynandı. Antrenmanda ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan Novak, Sörloth, Hosseini, Uğurcan, Abdulkadir Parmak'ın yanı sıra sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı'nın yer almadı.

STURRİDGE, KAMİL AHMET VE ONAZİ TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Bu arada Gençlerbirliği maçıyla bordo-mavili forma ile ilk maçına çıkması beklenen ancak hafif sakatlığı bulunan Daniel Sturridge'nin yanı sıra sakatlıktan yeni çıkan Kamil Ahmet ve Onazi, antrenmanın ilk bölümünün ardından takımdan ayrı olarak çalıştı.

EKUBAN VE FERNANDES DEVAM EDEMEDİ

Antrenmanın son bölümünde yapılan çift kale maç sırasında ise yaşanan sakatlık keyifleri kaçırdı. Bir pozisyonda Ivanildo Fernandes ile Caleb Ekuban birbirlerine sert girince iki futbolcu da yerde kaldı. Uzun süre tedavileri yapılan oyunculardan Fernandes sekerek sahadan ayrılırken, Ekuban ise sol ayak bileği sarılı şekilde sahayı terk etti. İki oyuncunun sakatlık durumlarının yapılacak olan kontrollerden sonra netlik kazanacağı öğrenildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürecek.