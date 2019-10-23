Son Dakika Haberleri: Spor trabzonspor, krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Güncel Spor trabzonspor, krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor trabzonspor, krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı

48 dakika önce

SPOR Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladıTolga SAĞLAM-Selçuk BAŞARTRABZON, (DHA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın sahasında Krasnodar ile oynayacağı maç öncesi son çalışmasını yaptı.

SPOR Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı

Tolga SAĞLAM- Selçuk BAŞARTRABZON, (DHA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın sahasında Krasnodar ile oynayacağı maç öncesi son çalışmasını yaptı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlıkları bulunan Ekuban ve Abdülkadir Ömür yer almadı. Onazi, Mikel ve Arda ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanda pas çalışmalarının ardından taktik çalışmalara yer verildi.

Antrenmanı 1998-99 yılları arasında Trabzonspor'da forma giyen İngiliz futbolcu Kevin Campbell da izledi.

Bordo-mavililer, yarın saat 22.00'de Medical Park Stadyumu'nda Rusya'nın Krasnodar takımıyla karşı karşıya gelecek.

Spor trabzonspor, krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Krasnodar, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:02 Kaynak: DHA
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