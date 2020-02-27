Spor 'uluslararası diyarbakır sur yarı maratonu'nun lansmanı yapıldı - Son Dakika
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Spor 'uluslararası diyarbakır sur yarı maratonu'nun lansmanı yapıldı

7 saat önce

SPOR 'Uluslararası Diyarbakır Sur Yarı Maratonu'nun lansmanı yapıldıMehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN / DİYARBAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Atletizm Federasyonu ile ortaklaşa düzenleyeceği 'Uluslararası Diyarbakır Sur Yarı Maratonu'nun kayıt ve sosyal medya...

SPOR 'Uluslararası Diyarbakır Sur Yarı Maratonu'nun lansmanı yapıldı

Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR,(DHA)-

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Atletizm Federasyonu ile ortaklaşa düzenleyeceği 'Uluslararası Diyarbakır Sur Yarı Maratonu'nun kayıt ve sosyal medya tanıtım lansmanı gerçekleşti. Maraton, 19 Nisan 2020'de yapılacak ve dereceye girenlere toplamda 216 bin TL ödül dağıtılacak.

Yarı maraton, halk koşusu ve çocuk maratonu kategorilerinde 19 Nisan 2020'de Diyarbakır'da gerçekleştirilecek olan Uluslararası Diyarbakır Sur Yarı Maratonu, 'Surda Koş Tarihe Koş' sloganıyla tanıtıldı. Maratonun kayıt ve sosyal medya tanıtım lansmanına Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Milli Sporcular ve öğrenciler de katıldı. Lansmanda konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, gerçekleştirecekleri maratonun büyük bir ilgi gördüğünü belirterek, Diyarbakır'ı yeni haliyle dünyaya anlattıklarını söyledi. Güzeloğlu şöyle konuştu: '19 Nisan 2020'de gerçekleştireceğimiz maratonun, gençlerimizden başlayarak Diyarbakır'ı çepeçevre sardığını ve Sur üzerinden Diyarbakır'a doğru çok büyük bir ilgi ve odaklanma yaşattığını görmekteyiz. Sporun birleştiriciliği, kucaklayıcılığı ve kardeşliğini atletizmle, binlerce yıllık tarihe tanıklık eden, bunu yaşatan ve sonsuza kadar aktaracak olan Sur'da buluşturuyoruz. Sur'un surlarıyla, tarihi yapılarıyla, UNESCO koruması altındaki Hevsel Bahçeleri ile, 33 medeniyetin eserlerini bu güne kadar taşıyan her bir taşıyla ve yanıyla sporu buluşturuyoruz. Sur üzerinden Türkiye'ye ve dünyaya gönül köprüleri kuruyoruz. Herkesi Sur'a davet ederken bu büyük tarihi mirası, bu çok özel ve güzel kent aziz Diyarbakır'ı yeni haliyle dünyaya anlatıyoruz. 19 Nisan 2020'de başlayacak olan ve artık geleneksel hale gelerek her yıl gerçekleştirilecek olan Sur Uluslararası Yarı Maratonu, çok büyük bir kucaklaşmanın, bizi biz yapan değerlerin yeniden ihyasını sağlamış oluyor.'

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise 2020 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanırken, Diyarbakır Sur'da bu uluslararası maratonu gerçekleştireceklerinin heyecanının yaşadığını belirterek, katılım sayısının 10 binleri aşacağına inandığını söyledi.

Lansmmanda, Diyarbakır'daki öğrencilerin maraton temalı resim sergisi de büyük ilgi gördü.

Spor 'uluslararası diyarbakır sur yarı maratonu'nun lansmanı yapıldı

Diyarbakır, Türkiye, Sur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:06 Kaynak: DHA
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