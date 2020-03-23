SPOR Ünlü futbolcu Ronaldo'dan çocuklarına dezenfekte - Son Dakika
Son Dakika Güncel SPOR Ünlü futbolcu Ronaldo'dan çocuklarına dezenfekte - Son Dakika

SPOR Ünlü futbolcu Ronaldo'dan çocuklarına dezenfekte

6 saat önce

Ünlü futbolcu Ronaldo'dan çocuklarına dezenfekteBeril SÖNMEZ, (DHA) - Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo evde karantina altında çocuklarının ellerini dezenfekte etti.

Ünlü futbolcu Ronaldo'dan çocuklarına dezenfekte

Beril SÖNMEZ, (DHA) - Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo evde karantina altında çocuklarının ellerini dezenfekte etti. 35 yaşındaki yıldız, o anları kaydederek 208 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yayınladı.

Koronavirüs salgınının İtalya'da da yayılmasının ardından ülkesi Portekiz'e giderek kendisini ve ailesini karantinaya alan Cristiano Ronaldo, örnek olması için çocuklarının ellerini dezenfekte ettiği görüntüleri 208 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabında paylaştı. Serie A ekibi Juventus'un yıldız futbolcusu Ronaldo, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınına karşı bireysel olarak alınması gereken tedbirler hakkında hayranlarını bilgilendiriyor.

SPOR Ünlü futbolcu Ronaldo'dan çocuklarına dezenfekte

Cristiano Ronaldo, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:51 Kaynak: DHA

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