SPOR Yenimahalle Belediyesi Hentbol takımından 'evde kal' mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SPOR Yenimahalle Belediyesi Hentbol takımından 'evde kal' mesajı - Son Dakika

SPOR Yenimahalle Belediyesi Hentbol takımından 'evde kal' mesajı

6 saat önce

Yenimahalle Belediyesi Hentbol takımından 'evde kal' mesajıAntrenör Serdar Eler: Kişisel hijyene dikkat edelimAnastasia Savash: Evde kalınEdanur Arslan: Kalabalık ortamlarda bulunmayalımYağmur Bembeyaz: Temas etmemeye özen gösterelimANKARA,(DHA) -Yenimahalle Belediyespor Hentbol takımı...

Yenimahalle Belediyesi Hentbol takımından 'evde kal' mesajı

Antrenör Serdar Eler: Kişisel hijyene dikkat edelim

Anastasia Savash: Evde kalın

Edanur Arslan: Kalabalık ortamlarda bulunmayalım

Yağmur Bembeyaz: Temas etmemeye özen gösterelim

ANKARA,(DHA) -

Yenimahalle Belediyespor Hentbol takımı antrenörü Serdar Eler ve sporcular Anastasia Savash, Edanur Arslan ile Yağmur Bembeyaz koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'evde kal' mesajları verdi.

ANTRENÖR SERDAR ELER: KİŞİSEL HİJYENE DİKKAT EDELİM

Yenimahalle Belediyespor Hentbol Takımı Antrenörü Serdar Eler, hijyene dikkat çekerek, "Lütfen devletimizin koymuş olduğu kurallara uymaya çalışalım. Ellerimizi yıkayalım, kişisel sağlığımıza ve hijyenimize dikkat edelim. Toplumun sağlığına da dikkat etmiş olacağız bu şekilde. Zorunlu haller dışında lütfen dışarı çıkmayalım. Devletimize güvenelim, evde kalalım" dedi.

ANASTASIA SAVASH: EVDE KALIN

Yenimahalle Belediyespor'un sok oyun kurucusu Anastasia Savah, koronavirüs tedbirleri ile ilgili, "Değerli arkadaşlarım, evde kalın, sağlıklı kalın" diye konuştu.

EDANUR ARSLAN: KALABALIK ORTAMLARDA BULUNMAYALIM

Hentbolcu Edanur Arslan, kurallara uyma vurgusu yaparak, "Sağlığımız için ellerimizi sık sık yıkayalım. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Kalabalık ortamlarda bulunmayalım. Ülkemiz için, virüsün daha fazla yayılmaması için kurallara uyalım" dedi.

YAĞMUR BEMBEYAZ: TEMAS ETMEMEYE ÖZEN GÖSTERELİM

Yenimahalle Belediyespor Tentbol Takım oyuncusu Yağmur Bembeyaz, evde kalma çağrısı yaparak, "Koronavirüs nedeniyle devletimizin koyduğu kurallara uymaya çalışalım. Kişisel temizliğimize ve sağlığımıza dikkat edelim. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya, temas etmemeye özen gösterelim. Devletimize güvenelim evde kalalım" ifadelerini kullandı.

SPOR Yenimahalle Belediyesi Hentbol takımından 'evde kal' mesajı

Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:59 Kaynak: DHA

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