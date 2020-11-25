Sporcu ve sanatçılardan kadına yönelik şiddetle mücadeleye klipli destek - Son Dakika

Sporcu ve sanatçılardan kadına yönelik şiddetle mücadeleye klipli destek

25.11.2020 13:13
Sporcu ve sanatçılardan kadına yönelik şiddetle mücadeleye klipli destek, System.String[]

Rize Valiliği öncülüğünde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla çekilen klipte, bürokrat, öğretim üyesi, sporcu ve sanatçılar bir araya geldi.

Rize Valiliği öncülüğünde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla çekilen klipte, bürokrat, öğretim üyesi, sporcu ve sanatçılar bir araya geldi.

Valilik İl Sosyal ve Etüt Proje Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkati çekmek amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda İl Sosyal ve Etüt Proje Müdürü Şule Cıvgaz Kazancıoğlu, yazdığı şiire klip çekmek için sanatçı, öğretim üyesi, futbolcu ve bürokratlarla görüşerek destek istedi.

Talebi karşılık bulan Kazancıoğlu'nun kaleme aldığı şiirin her bir bölümü, Rize Valisi Kemal Çeber, Prof. Dr. Mustafa Karataş, sanatçılar Oktay Kaynarca, Yavuz Bingöl, Korcan Kol, Davut Güloğlu ve Alişan ile milli kaleci Gökhan Akkan tarafından okundu.

Birleştirilerek klip haline getirilen ve Valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşılan çalışma, ilgi gördü.

Kazancıoğlu, AA muhabirine, kadına şiddetin tüm toplumun sorunu olduğunu, bu nedenle her kesimi bir araya getirmek için çaba harcadıklarını söyledi.

Gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Kazancıoğlu, "Yazdığımız şiirin bölümlerini ilgili kişilere gönderdik. Herkes en kısa sürede video çekerek bizlere iletti. Biz de bu anlamlı günde klibi hazırladık ve servis ettik. Verilen destek işimizi kolaylaştırdı." dedi.

Kazancıoğlu'nun yazdığı şiir ile seslendirenler şöyle:

"Yavuz Bingöl: "Her kadın bir bebektir. Mücevher olan gözyaşı damladıkça bizim değerimizin düşeceği bir masumiyeti simgeleyen."

Korcan Kol: "Her kadın bir çocuktur. Işıl Işıl gözlerine bakınca yarattıkları masalımsı dünyalarına misafir olabileceğiniz."

Oktay Kaynarca: "Her kadın bir evlattır. Bir annenin bir babanın gözünde hala büyümeyen ve cennet kokusunu duyabildikleri bir nimet olan."

Prof. Dr. Mustafa Karataş: "Her kadın bir kardeştir. Sıkılınca, bunalınca ruhunuza ilaç olan, bir sesiyle tüm dertlerini unutturan ve anne babanızdan kalan en önemli mirası olan."

Gökhan Akkan: "Her kadın bir eştir. Kalbinizin çağlayan ırmağı, yuvanızın mimarı, saadetinizin güneşi olarak ömrünüze parlayan."

Davut Güloğlu: "Her kadın bir annedir. En güzel eseri çocuk olan bir sanatçıdır. Bazen yaralarınızı iyileştiren bir doktor, ilk kelimelerinizi öğreten bir öğretmen, bazen de söküklerinizi diken bir terzidir, kısacası bir ışıktır o."

Alişan: "Her kadın bir üretendir, liderdir. Yeteneklerinin sınırlarını zorlayan, aklına koyduğunu yapan, önündeki engelleri avantaja çevirendir o."

Rize Valisi Kemal Çeber: "Her kadın bir dünyadır. Hayatımızın her anını daha özel kılarak güzelleştiren, dünyamızı daha yaşanılası hale getiren, fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleri ile insanlığın umudunu yeşerten tüm kadınlarımız başımızın tacıdır."

Öğretim Üyesi, Sporcu, Kadın, Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sporcu ve sanatçılardan kadına yönelik şiddetle mücadeleye klipli destek - Son Dakika


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