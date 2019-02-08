Sporcular Kar Altında Kıyasıya Mücadele Etti
1 saat önce
Türkiye Oryantiring Federasyonunca düzenlenen ve Türkiye'de ilk defa Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası yarışları kar altında yapılıyor.
Türkiye
Oryantiring Federasyonunca düzenlenen ve Türkiye'de ilk defa Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde gerçekleştirilen Avrupa
Kayakla Oryantiring Şampiyonası yarışları kar altında yapılıyor.
Türkiye Oryantiring Federasyonunca (TOF) Türkiye'de ilk defa Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası (ECOS 2019) yarışla devam etti. Cıbıltepe Kayak Merkezi
yarışma alanında 15 ülkeden 104 sporcu, yaklaşık 30 dakika antrenman yaptıktan sonra karın altında kıyasıya mücadele etti.
Kar yağışı altında gerçekleşen yarışlarda sporcular, parmaklarına takılan elektronik cihazlarla yön bularak, takım halinde varışa ulaşmak için büyük çaba sarf etti.
Etkinlik yarın aynı heyecanla devam edecek. - KARS
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:33 Kaynak: İHA
Ünlü Rallici Burcu Çetinkaya, Kocası CHP'den Aday Olunca İşinden Kovuldu
Mahir Eller Projesi ile 12 İlde 3 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak
Kadife ile Kaplanan Lüks Otomobili Görenler Şaşkına Dönüyor
Katılımevim, Dijital Medya Çalışmalarına Varyans Medya ile Devam Edecek!