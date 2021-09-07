Sporun coşkusu fuarda - Son Dakika

İzmir kulüplerinden Altay, Altınordu, Arkas, Göztepe, İBB Gençlik ve Spor Kulübü, İzmir spor ve Karşıyaka Spor Kulübü' nün yer aldığı alan, fuarın her günü başarılı sporcuları ağırlıyor.

Semih Erden ve Bonzie Colson

90.İEF' de KSK milli basketbol oyuncusu Semih Erden ve Bonzie Colson sporseverlerle söyleşi kapsamında bir araya geldi.

"Birlikten kuvvet doğar"

Karşıyaka basketbol ve milli takım oyuncusu Semih Erden, "Bütün İzmir takımlarının stantlarının bir arada olması güzel bir şey. Herkesin bir arada olması güzel. Kendi adıma burada olmak çok güzel. Birlikten kuvvet doğar" diye konuştu.

Organizasyon kapsamında Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, Karşıyaka Tenis Şube Başkanı İrfan İlgazlı, Karşıyaka Tenis Baş Antrenörü Yıldıray Çam, Milli tenisçimiz Samim Filiz, Karşıyaka Eskrim Baş Antrenörü Yıldıray Çam, Milli eskrimcilerimiz Berke Akkın ve Ardıç Karan Safçı' da sporseverlerle buluştu.

"İzmir kulüplerinin olması çok iyi"

KSK Tenis Şube Başkanı İrfan İlgazlı, "Fuarda İzmir kulüplerinin olması çok iyi. İnsanların kulüplerle yüzleşmesi, beraber olması. Burada oldukları sürece tanıtımla insanları spora daha çok çekeceklerdir. Bu bizim için çok önemli" dedi.

"Yıllardır olmayan bir şey, olması çok güzel"

Karşıyaka Tenis Baş Antrenörü Yıldıray Çam, "Fuarda spora önem verilmesini çok beğendim. İzmir kulüplerine stant açılması ve buradaki ortam hoşuma gitti. Fuara yakışan bir şey olmuş. Yıllardır olmayan bir şey, olması çok güzel" şeklinde konuştu.

Gençlere tenis konusunda, "Dışarıdan zengin sporu olarak görülüyor ama aslında öyle değil. Çocuklar küçük yaşlarda tenise başladıklarında ömür boyu bu sporu yapabilirler. Yurt dışında tenise inanılmaz burs olanakları oluyor. Tenise başlamalarını tavsiye ederim. Tenisin kapıları çok açık bir spor" diyerek tavsiyede bulundu.

"Her alana dokunan bir fuar var"

Karşıyaka takımının genel menajeri Selim Çınar, "Tüm kulüpler burada İzmirlilerle buluşuyor. Büyükşehir Belediyesi' nin fuarın genelinde yapmış olduğu bu organizasyon çok başka bir mesaj veriyor herkese. Gerçekten her alana dokunan bir fuar var. Spor alanında tüm İzmir kulüplerine yer verilmesi ve halka temas etmelerinin sağlanması çok güzel. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Milli eskrimcilerden gösteri maçı

Milli eskrimciler Berke Akkın ve Ardıç Karan Safçı, ziyaretçiler için mini bir gösteri maçı sergiledi.

90. İEF kapsamında düzenlenen spor etkinlikleri, fuar boyunca ziyaretçilerine sporla iç içe günler yaşatmaya devam edecek.