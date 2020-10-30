Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1377 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 20 milyon 839 bin 183 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 20 milyon 83 bin 773 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1377 lira 64 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 15 milyon 109 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1418 lira 97 kuruş, satış fiyatı ise 1336 lira 31 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 123 milyon 638 bin 518 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 123 milyon 986 bin 722 metreküp olarak kayda geçti.