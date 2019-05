Square Enix'in 'Avengers' Oyunu, E3 Oyun Fuarında Olacak

Avengers, Marvel Sinematik Evreni'nin başarısından sonra gerçekten büyük bir markaya dönüştü. Bu markadan yararlanmak isteyen firmalardan biri de Square Enix oldu.Marvel eserlerinden uyarlanan oyunun ilk adı The Avengers Project olarak belirtilmişti. Oyunu Crystal Dynamics ve Eidos Montreal geliştiriyordu. Orijinal fragmanda Avengers ekibinin atılmış silahlarını, örneğin Captain America'nın kalkanını ve Thor'un çekici Mjolnir'i görüyorduk. Arka planda bir kükreme duyuluyordu.2017 yılındaki o tanıtımdan bu yana oyun hakkında yeni bir bilgi yoktu. Square Enix bu sessizliğini E3 2019'da sona erdirecek gibi duruyor. Avengers resmi Twitter hesabından atılan bir promosyon görseline göre oyunun adı artık Marvel's Avengers olacak ve E3'te panelde duyurulacak.Marvel & Disney, video oyunları söz konusu olduğunda çok da aktif değillerdi. Çizgi romanlardan uyarlanan oyunlar için son yıllarda büyük bir sessizlik söz konusuydu. Marvel's Spider-Man ve Telltale'in Guardians of the Galaxy oyunları, son yıllarda bilgisayara ve konsollara çıkan oyunlar oldu. Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order ise bu yılın sonlarına doğru Nintendo Switch için çıkacak.Oyunun nasıl olacağına dair bir açıklama yok, hatta oyunun türü bile bilinmiyor. Crystal Dynamics'in Tomb Raider ve Legacy of Kain serilerinde imzası bulunuyor. Eidos Montreal de Tomb Raider serisinde çalışmıştı. Stüdyo ayrıca Deus Ex'e de imza attı.MCU'da sevdiğimiz Avengers ekibine veda etmiş olabiliriz ancak oyunlarda klasik kadroyu görmeye devam edeceğiz gibi duruyor. Oyun hakkında açıklamaların yapılacağı E3 konferansı 10 Haziran'da gerçekleştirilecek.