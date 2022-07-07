SREBRENİTSA - Srebrenitsa kurbanı Sinanovic 11 Temmuz'da iki oğlunun yanına defnedilecek - Son Dakika
Üye Girişi

SREBRENİTSA - Srebrenitsa kurbanı Sinanovic 11 Temmuz'da iki oğlunun yanına defnedilecek

07.07.2022 12:49

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında öldürülen Salcin Sinanovic, soykırımın 27'nci yılında yapılacak anma töreninde iki oğlunun yanına defnedilecek.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında öldürülen Salcin Sinanovic, soykırımın 27'nci yılında yapılacak anma töreninde iki oğlunun yanına defnedilecek.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995'te Sırplar tarafından öldürülen 8 bin 372 Boşnak sivilin arasında babası ve kardeşleri bulunan Mirsad Sinanovic, o günlere dair hatırladıklarını AA muhabiriyle paylaştı.

Öldürüldüklerinde 26 ve 19 yaşlarında olan kardeşleri Senad ve Sadık'ı 2012'de toprağa veren Mirsad, yaşanan acıların unutulmayacak kadar ağır olduğunu söyledi.

Mirsad Sinanovic, öldürüldüğünde 57 yaşında olan babası Salcin'i soykırımdan 27 yıl sonra toprağa vereceğini ifade ederek babasının kemiklerinin iki ayrı toplu mezardan çıkartıldığını belirtti.

Srebrenitsa'ya 35 kilometre uzaklıktaki Urisi köyünde yaşadıklarını ve 1995'teki saldırılardan sonra babası, ağabeyi ve erkek kardeşiyle güvenli bölge Tuzla'ya gitmek için yola çıktıklarını anlatan Sinanovic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ormanda bilmediğimiz bir yöne doğru ilerliyorduk. Binlerce insan vardı ve herkes bölgeden kaçmaya çalışıyordu. Birden 'silahlılar öne, silahsızlar arkaya' diye bir ses duyduk. Bunun üzerine ben ön saflara doğru ilerledim. Babam ve kardeşlerim ise geride kaldı. Onların esir düştüğünü duydum."

Babasının toplu mezardan çıkartılan eşyalarını saklıyor

Toplu mezardan çıkarılan babasına ait eşyaları koruduğunu ifade eden Mirsad Sinanovic, bu eşyaların kendisine geçmişteki güzel günleri ve hatıraları anımsattığını ve yaşamak için ümit verdiğini söyledi.

Sinanovic, babasına ait bir fotoğrafın kaldığını anlatarak "Şaka yapmayı seven, sakin ve iyi niyetli bir insandı." dedi.

Yıllardır babasına ait bir mezarın olmasını beklediğini söyleyen Sinanovic, "Toplu mezardan babama ait kemik kalıntıları ile çakmağı, tıraş aletleri, kıyafetleri de çıkarıldı ve şimdi o eşyalara bakınca babamın yaşamadığını daha iyi hissediyorum." diye konuştu.

Bu yıl 11 Temmuz'da düzenlenecek anma ve cenaze töreninde 50 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 671 soykırım kurbanının mezarı bulunuyor.

YORUMLAR
500
CHP ve İyi Parti'nin fay hattında siyasi rant kavgası CHP ve İyi Parti'nin fay hattında siyasi rant kavgası Srebrenitsalı anne 11 Temmuz'daki törende oğlu ve eşini toprağa verecek Srebrenitsalı anne 11 Temmuz'daki törende oğlu ve eşini toprağa verecek
Kaynak: AA

Srebrenitsa, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SREBRENİTSA - Srebrenitsa kurbanı Sinanovic 11 Temmuz'da iki oğlunun yanına defnedilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:12 Kadir Şeker hakkında avukatının itirazı üzerine tahliye kararı
16:55 Kılıçdaroğlu'ndan Koca'nın "Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" sözlerine cevap: "Üzgün görünmek" yerine şiddetle mücadele kanunu çıkaralım
16:48 Aldatan kocasının cinsel organını makasla kesti, siniri geçmeyen kadın bu seferde dikilen organı koparıp camdan attı
16:39 Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmak istiyor! 4 dünya devi teklifte bulundu
16:19 Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın yasak aşk meyveleri ortaya saçıldı! Şirket personelinden ikiz çocuğu var
16:19 Sağlık çalışanlarının protestosuna bu görüntüler damga vurdu! Muhabirden kendisini engellemeye çalışan Güvenlik Şube Müdürü'ne "El kol yapma" tepkisi
16:17 Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Hull City itirafı: Başkanımız ya da hocamızla bir görüşme yapılmış
16:08 ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi
16:05 Kameralar önünde İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında gerilim yaşandı
16:01 Oktay Kaynarca sağlıkta şiddete karşı en ağır cezayı talep ederken Cem Yılmaz TTB'nin eylemini destekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 17:20:30. #1.13#
SON DAKİKA: SREBRENİTSA - Srebrenitsa kurbanı Sinanovic 11 Temmuz'da iki oğlunun yanına defnedilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement