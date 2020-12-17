Sri Lanka'daki terör saldırısında hayatını kaybeden mühendisin ismi okulda yaşatılacak - Son Dakika

SRİ LANKA'da, geçen yıl meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 2 mühendisin adına, memleketleri Adıyaman'da okul yapılıyor. Mühendislerden Yiğit Ali Çavuş'un adına kent merkezinde yaptırılan 24 derslikli okulun yeni eğitim- öğretim döneminde açılacağı belirtildi.

Sri Lanka'nın çeşitli kentlerinde 21 Nisan 2019'da düzenlenen terör saldırısında 290 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların düzenlendiği ülkenin Kolombo kentinde ABD Konsolosluğu binasının inşaatında çalışan ve her ikisi de Adıyamanlı olan Türk mühendisler Yiğit Ali Çavuş (25) ile Serhat Nariçi (34), yaşamlarını yitirdi. Saldırının ardından iki mühendisin çalıştığı firma yetkilileri, ailelerin talepleri doğrultusunda Yiğit Ali Çavuş ve Serhan Nariçi'nin isimlerinin yaşatılması için memleketleri Adıyaman'da okul yaptırma kararı aldı. Kararın ardından geçen yıl ocak ayında mühendislerden Yiğit Ali Çavuş'un isminin verildiği 24 derslikli okul protokolü imzalandı. Barbaros Mahallesi'nde 10 bin metrekare alana yapılan okul inşaatı önemli ölçüde tamamlandı. Gelecek eğitim döneminde eğitime açılacak olan 'Şehit Mühendis Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi', şehit mühendisin ailesini mutlu etti.