Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa, Rusya'dan kredi desteği talep etti - Son Dakika
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Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa, Rusya'dan kredi desteği talep etti

06.07.2022 16:02
Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa, Rusya'dan kredi desteği talep etti

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ekonomik krizle mücadele eden ülkesine kredi desteği talep etmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ekonomik krizle mücadele eden ülkesine kredi desteği talep etmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Devlet Başkanı Rajapaksa, Twitter üzerinden, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rajapaksa, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek yakıt ithalatı yapabilmek için Putin'den kredi desteği talep ettiğini aktardı.

Sri Lanka'daki durum

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisinin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapan Ranil Wickremesinghe'yi 12 Mayıs'ta başbakanlığa atamıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Başbakan Wickremesinghe, 22 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin çöktüğünü ve petrol ithalatı için bile ödeme yapamadıklarını duyurmuştu.

Uluslararası Para Fonu ile bir kurtarma paketine ilişkin müzakerelerin sonucunu beklemeden, bu yıl vadesi gelen 7 milyar dolarlık dış borcunu ödeyemeyeceğini açıklayan ülkenin 2026'ya kadar yıllık ortalama 5 milyar dolar ödemesi gerekiyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa, Rusya'dan kredi desteği talep etti - Son Dakika

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