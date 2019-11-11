Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen'den Vali Demirtaş'a ziyaret

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen'i makamında kabul etti.

Vali Demirtaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalara desteklerinin tam olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Hassen de kabulden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür etti.

Ziyarette, Sri Lanka Fahri Konsolosu Beşir Uğur da yer aldı.