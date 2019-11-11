Son Dakika Haberleri: Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen'den Vali Demirtaş'a ziyaret
Son Dakika Güncel Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen'den Vali Demirtaş'a ziyaret

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen'den Vali Demirtaş'a ziyaret

6 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen'i makamında kabul etti.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen'den Vali Demirtaş'a ziyaret, System.String[]

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen'i makamında kabul etti.

Vali Demirtaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalara desteklerinin tam olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Hassen de kabulden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür etti.

Ziyarette, Sri Lanka Fahri Konsolosu Beşir Uğur da yer aldı.

Mahmut Demirtaş, Sri Lanka, Ankara, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:34 Kaynak: AA
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