Ekonomi

SSTEK, 10 Yılda 1 Milyar Dolar Ciro Hedefliyor

28.01.2026 17:17
SSTEK, 10 yıllık süreçte 1 milyar dolarlık ciro ve 1648 istihdam hedeffini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SSTEK'in kuruluşundan bugüne toplam 26 ortaklık gerçekleştirdiğini, 8 ortaklıktan çıkış yaptığını ve 18 ortaklığını aktif şekilde sürdürdüğünü belirterek, "2025 sonu itibarıyla iştiraklerle birlikte 1 milyar doların üzerinde ciro, 1648 kişilik istihdam, 114 fikri mülkiyet çıktısı, 100 proje ve güçlü bir AR-GE yatırım hacmi, SSTEK'in ekosisteme kazandırdığı üretim ve geliştirme gücünü yansıtmaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) iştiraki SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ'nin 10'uncu kuruluş yıl dönümü, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle kutlandı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, törende yaptığı konuşmada, şirketin 10 yıllık süreçte fikir aşamasından köklü bir kurum kültürüne dönüştüğünü belirterek, SSTEK'in savunma sanayisindeki kritik teknolojilerde bağımsızlık hedefine sunduğu katkıları vurguladı.

SSTEK'in 9 Mart 2016 tarihli Savunma Sanayii İcra Komitesi kararıyla SSB'nin yüzde 100 iştiraki olarak kurulduğunu hatırlatan Görgün, kurumun temel misyonunun milli savunma sanayisinin gelişimini destekleyen yatırımlar yapmak olduğunu ifade etti.

Görgün, SSTEK'in pusulasının "Geleceğin Savunma Teknolojisi için Bugünden Yatırım" anlayışı olduğunu belirterek, SSB ile SSTEK'in aynı hedefe yürüyen tamamlayıcı güçler olduğunu vurguladı.

"AR-GE yatırımları 2025 sonu itibarıyla 5,656 milyar liraya yükseldi"

Haluk Görgün, SSTEK'in ekosistemde oluşturduğu üretim ve geliştirme gücüne ilişkin güncel verileri paylaştı.

Kuruluşundan bugüne toplam 26 ortaklık gerçekleştiren kurumun, 18 ortaklığını aktif olarak sürdürdüğünü kaydeden Görgün, şu bilgileri verdi:

"2025 sonu itibarıyla iştiraklerle birlikte 1 milyar doların üzerinde ciro, bin 648 kişilik istihdam, 114 fikri mülkiyet çıktısı, 100 proje ve güçlü bir AR-GE yatırım hacmi, SSTEK'in ekosisteme kazandırdığı üretim ve geliştirme gücünü yansıtmaktadır. Ayrıca iştirakleri ile birlikte projelerin güncel değeri 250 milyon dolar seviyesine ulaşmış, AR-GE yatırımları ise 2025 sonu itibarıyla 5,656 milyar liraya ulaşmıştır."

Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun (YİTF) performansına dikkati çeken Görgün, 2021 yılında küçük bir grupla başlayan yolculuğun 2025 yılında 33 yatırımcıya ve 29,7 milyon dolar kaynağa ulaştığını bildirdi.

Fondan bugüne kadar toplam 7,75 milyon dolar ve 500 bin avro tutarında yatırım yapıldığını ifade eden Görgün, bu tablonun savunma sanayisinde oluşan güvenin somut bir yansıması olduğunu belirtti.

SSTEK'in başarısını dört ana sütun üzerine kurguladıklarını aktaran Görgün, kurumun çevik bir yatırım yaklaşımı sergilediğini, büyük ölçekli ihtiyaçlarla inovatif girişimleri aynı masada buluşturduğunu dile getirdi.

Ana yüklenicilerin değerlendirme süreçlerine katılımının, yatırımların sahaya giden yolunu daha baştan sağlamlaştırdığını söyleyen Görgün, sistematik iş akışının kaynakların verimli kullanılmasını sağladığını kaydetti.

"SSTEK güçlü bir temel üzerine oturuyor"

Gelecek dönemde SSTEK için temel öncelikler belirlediklerini açıklayan Görgün, stratejik yol haritasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikle derin teknolojinin ürünleştirme ve ticarileştirme hızını artırmayı öncelikli görüyorum. Derin teknoloji uzun soluklu AR-GE istiyor, bu AR-GE'nin doğrulama, test, sertifikasyon, entegrasyon ve seri üretim aşamalarında akıcı bir yola kavuşması, yatırımın sahaya yansıyan etkisini büyütecek. Burada hedefimiz, 'laboratuvardan sahaya' geçiş sürecini daha planlı bir ekosistem eş güdümüyle hızlandırmak, yatırımın stratejik değerini daha erken aşamada görünür kılmaktır.

İkinci olarak fon mimarisini büyütmeyi ve çeşitlendirmeyi önemsiyoruz. YİTF'in büyüme performansı doğru bir yatırım enstrümanına sahip olduğumuzu gösteriyor. Bundan sonraki aşamada tematik alt fonlar, eş finansman mekanizmaları ve uzun vadeli kaynak çeşitliliğiyle daha fazla girişime daha güçlü ve daha hızlı destek sunabileceğimiz bir ölçek hedeflemiz gerekiyor.

Üçüncü olarak ihracata giden yolu daha erken aşamada tasarlama yaklaşımını güçlendirmeliyiz. İhracat ürün hazır olduktan sonra başlayan bir süreç değildir, ürün yol haritası çizilirken standartlar, sertifikasyon, pazara erişim ve iş ortaklıkları aynı anda kurgulanır. SSTEK'in yatırım yaptığı girişimlerde, küresel rekabet tasarımının daha başlangıçta ele alması, ürünün pazara çıkış hızını ve rekabet gücünü belirgin biçimde artıracaktır. Dördüncü olarak, insan kaynağını ve kurum kültürünü daha da derinleştirmek istiyoruz. SSTEK'in büyümesi, nitelikli insan kaynağıyla anlam kazanır. Mühendislik kabiliyetini, ürün yöneticiliğini, ticarileştirme yetkinliğini ve yatırım analitiğini aynı ekosistem içinde daha güçlü biçimde buluşturmak, hem SSTEK'in kurumsal kapasitesini artıracak hem de portföy şirketlerimizin sürdürülebilir başarısını destekleyecektir."

Görgün, SSTEK'i, Türkiye'nin kritik teknolojilerde bağımsızlığını kalıcılaştıran, derin teknolojiyi ölçekleyen, savunma sanayisi ihracatını besleyen ve küresel ölçekte ortaklık kurabilen stratejik yatırım platformu olarak daha da ileri taşımak istediklerini vurguladı.

Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığı olarak SSTEK'in kritik teknolojileri ülkeye kazandırma ve ekosistemde kaldıraç etkisi üretme faaliyetlerini kararlılıkla desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Haluk Görgün, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
