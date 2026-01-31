Starmer, Japonya'da Takaichi ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Starmer, Japonya'da Takaichi ile Görüştü

Starmer, Japonya\'da Takaichi ile Görüştü
31.01.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Starmer, Tokyo'da Takaichi ile görüşerek iş birliğini güçlendirdi.

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da Başbakan Sanae Takaichi ile bir araya geldi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tokyo'da bulunmaktan ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ortaklığımız, halklarımız için büyüme ve güvenlik sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Japonya Başbakanı Takaichi ise geçen kasım ayındaki G20 Zirvesi'nde başlayan dostluklarına dikkat çekerek, Starmer ile birbirlerine isimleriyle hitap ettikleri samimi bir ilişki kurduklarını belirtti. Japonya ve İngiltere'yi güçlendirilmiş küresel stratejik ortaklar olarak nitelendiren Takaichi, görüşmede güvenlik, ticaret, uzay ve enerji gibi sektörlerde iş birliğini daha da ileriye taşıma kararı aldıklarını vurguladı.

STARMER, TAKAICHI'Yİ CHEQUERS'A DAVET ETTİ

Takaichi, Starmer tarafından İngiltere Başbakanlarının resmi kır konutu olan 'Chequers'a davet edildiğini ve bu davetten onur duyduğunu ifade etti. Takaichi, ayrıca Starmer'ın kedilere olan sevgisini hatırlatarak, İngiliz mevkidaşına Japon kedi ürünlerinden oluşan özel bir hediye paketi takdim etti. Takaichi, "Kedileriyle vakit geçirirken Japonya'yı yakın hissetmesini umuyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, İngiltere, Diplomasi, Güvenlik, Japonya, Ekonomi, Enerji, Kültür, Tokyo, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Starmer, Japonya'da Takaichi ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti O anlar kameralarda Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti! O anlar kameralarda
Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?
Büyükelçi Uraz’dan Cidde Turizm Fuarı’nda turizm mesajı: Türkiye yeterince tanınıyor ama daha fazlasını yapmalıyız Büyükelçi Uraz'dan Cidde Turizm Fuarı'nda turizm mesajı: Türkiye yeterince tanınıyor ama daha fazlasını yapmalıyız

19:32
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
19:06
Beşiktaş’ın 11’inde büyük sürpriz
Beşiktaş'ın 11'inde büyük sürpriz
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
18:32
Suriye’de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
18:29
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
18:22
Fenerbahçe, Sidiki Cherif’i İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor
17:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 19:43:05. #7.11#
SON DAKİKA: Starmer, Japonya'da Takaichi ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.