'Stayin' Alive' Şarkısıyla Hayat Kurtarma Yöntemi
1 saat önce
Ankara'da Türkiye Acil Tıp Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen ilk yardım eğitimi etkinliğinde tıbbi müdahale yöntemleri uygulamalı olarak öğretildi.
Ankara'da Türkiye Acil Tıp Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen ilk yardım eğitimi etkinliğinde tıbbi müdahale yöntemleri uygulamalı olarak öğretildi. Uzmanlar katılımcılara kalp masajında 1970'lerin müzik grubu Bee Gees'in "Stayin' Alive" şarkısındaki ritmi tutturmalarını önerdi
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:02
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