Son Dakika Haberleri: 'Stayin' Alive' Şarkısıyla Hayat Kurtarma Yöntemi
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'Stayin' Alive' Şarkısıyla Hayat Kurtarma Yöntemi

1 saat önce

Ankara'da Türkiye Acil Tıp Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen ilk yardım eğitimi etkinliğinde tıbbi müdahale yöntemleri uygulamalı olarak öğretildi.

Ankara'da Türkiye Acil Tıp Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen ilk yardım eğitimi etkinliğinde tıbbi müdahale yöntemleri uygulamalı olarak öğretildi. Uzmanlar katılımcılara kalp masajında 1970'lerin müzik grubu Bee Gees'in "Stayin' Alive" şarkısındaki ritmi tutturmalarını önerdi

'Stayin' Alive' Şarkısıyla Hayat Kurtarma Yöntemi

Türkiye Acil Tıp Derneği, Ankara, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:02 
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