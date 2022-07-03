Oyuncular, her geçen gün ekipmanlardan daha fazlasını istiyor. Mouse tarafında da bu beklentileri karşılamayı hedefleyen SteelSeries Aerox 5 Wireless özellikleri ve tasarımı ile oldukça iddialı. Quantum 2.0 teknolojisine sahip Aerox 5 Wireless'ı, ShiftDelete.Net editörü Samet Jankovic mercek altına aldı.
Diğer yandan cihazın kutu içeriği de zengin. Farenin kutu açılışını da video içerisinde görebilirsiniz.
Ultra hafif SteelSeries Aerox 5 Wireless inceleme
SteelSeries'in oyuncu faresi, ilk olarak hafifliği ile öne çıkıyor. 74 gram ağırlığındaki cihazın pil ömrü de oldukça tatmin edici. Farenin kullanım ömrü, 180 saate kadar varıyor. Ayrıca Aerox 5 Wireless'ın tasarımı da kişiselleştirme noktasında kullanıcılarına özgürlük sağlıyor. Detayları aşağıdaki videodan öğrenebilirsiniz.
SteelSeries Aerox 5 Wireless mouse satın almak için buraya tıklayın
SteelSeries Aerox 5 Wireless özellikleri arasında, diğer oyuncu farelerinde de olduğu gibi gecikme süresi de öne çıkıyor. 2,4 GHz ve Bluetooth 5.0 bağlantılı cihaz, 1 ms tepki süresine sahip. Bu sayede kullanıcılar, fare ile verdiği aksiyonları daha hızlı şekilde görebiliyor.
Diğer yandan SteelSeries'in geliştirdiği Quantum 2.0 teknolojisi de cihazın hızını öne çıkarıyor. Markanın teknolojisi sayesinde, sinyal aktarımı yüzde 20 oranında hız kazanıyor.
SteelSeries, farenin dayanıklılık noktasını da göz önüne alarak tasarladı. Ergonomik, hızlı ve verimli oyun içi hareketler için özel yukarı/aşağı geçişli anahtar dahil 5 hızlı tepki yan düğmesi ile 9 düğmeli programlanabilir tasarıma sahip. Ayrıca AquaBarrier?teknolojisi su dayanımı ve toz, kir ve fazlasından koruma sağlamak için IP54 derecelendirmeli.
SteelSeries Aerox 5 Wireless mouse teknik özellikleri
Algılayıcı: SteelSeries TrueMove Air
Sensör Türü: Optik
CPI: 100–18.000 arası. 100 CPI kademeli değişim.
IPS: 400, SteelSeries QcK yüzeylerinde
Hızlandırma: 40G
Tarama Oranı: 1000Hz/ 1 ms
Donanım Hızlandırması: Yok (Sıfır Donanım Hızlandırması)
Arka Kaplama Malzemesi: Siyah Mat Kaplama
Temel Yapı: ABS Plastik
Şekil: Ergonomik, Sağ El
Tutuş Stili: Avuç İçi veya Pençe
Düğme Sayısı: 9
Anahtar Türü: SteelSeries mekanik anahtarlar, 80 milyon tıklama ömrüne sahip
Işıklandırma: 3 RGB Alanları
Ağırlık: 74g
Uzunluk: 128.8mm
Genişlik: 62,8 mm (ön), 68.2mm (arka)
Uzunluk: 26.7mm (ön), 42.10mm (arka)
Bağlantı: 2.4GHz/ Bluetooth 5,0
Pil Ömrü: 80 saatin üzerinde 2.4 GHz/ 180 saatin üzerinde Bluetooth
İşletim Sistemi: Windows, Mac, Xbox ve Linux. USB bağlantı girişi
Yazılım: SteelSeries GG, Windows 8,1 veya daha yeni, MacOS 10,13 veya daha yeni
Kutu içeriği: Aerox 5 Wireless, USB Tip C dongle, USB Type-C'den USB Type-A Super Mesh Veri/Şarj Kablosu, Uzatma adaptörü
İddialı oyuncu faresi Steel Series Aerox 5 Wireless hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Güncel › SteelSeries Aerox 5 Wireless inceleme! - Son Dakika