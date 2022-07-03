SteelSeries Aerox 5 Wireless inceleme! - Son Dakika
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SteelSeries Aerox 5 Wireless inceleme!

03.07.2022 13:53
SteelSeries Aerox 5 Wireless inceleme!

SteelSeries Aerox 5 Wireless özellikleri ve tasarımı ile oyuncuların dikkatini çekiyor. Kablosuz farenin inceleme videosu sizlerle.

Oyuncular, her geçen gün ekipmanlardan daha fazlasını istiyor. Mouse tarafında da bu beklentileri karşılamayı hedefleyen SteelSeries Aerox 5 Wireless özellikleri ve tasarımı ile oldukça iddialı. Quantum 2.0 teknolojisine sahip Aerox 5 Wireless'ı, ShiftDelete.Net editörü Samet Jankovic mercek altına aldı.

Diğer yandan cihazın kutu içeriği de zengin. Farenin kutu açılışını da video içerisinde görebilirsiniz.

Ultra hafif SteelSeries Aerox 5 Wireless inceleme

SteelSeries'in oyuncu faresi, ilk olarak hafifliği ile öne çıkıyor. 74 gram ağırlığındaki cihazın pil ömrü de oldukça tatmin edici. Farenin kullanım ömrü, 180 saate kadar varıyor. Ayrıca Aerox 5 Wireless'ın tasarımı da kişiselleştirme noktasında kullanıcılarına özgürlük sağlıyor. Detayları aşağıdaki videodan öğrenebilirsiniz.

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SteelSeries Aerox 5 Wireless özellikleri arasında, diğer oyuncu farelerinde de olduğu gibi gecikme süresi de öne çıkıyor. 2,4 GHz ve Bluetooth 5.0 bağlantılı cihaz, 1 ms tepki süresine sahip. Bu sayede kullanıcılar, fare ile verdiği aksiyonları daha hızlı şekilde görebiliyor.

Diğer yandan SteelSeries'in geliştirdiği Quantum 2.0 teknolojisi de cihazın hızını öne çıkarıyor. Markanın teknolojisi sayesinde, sinyal aktarımı yüzde 20 oranında hız kazanıyor.

SteelSeries Aerox 5 Wireless inceleme!

SteelSeries, farenin dayanıklılık noktasını da göz önüne alarak tasarladı. Ergonomik, hızlı ve verimli oyun içi hareketler için özel yukarı/aşağı geçişli anahtar dahil 5 hızlı tepki yan düğmesi ile 9 düğmeli programlanabilir tasarıma sahip. Ayrıca AquaBarrier?teknolojisi su dayanımı ve toz, kir ve fazlasından koruma sağlamak için IP54 derecelendirmeli.

SteelSeries Aerox 5 Wireless mouse teknik özellikleri

Algılayıcı: SteelSeries TrueMove Air

Sensör Türü: Optik

CPI: 100–18.000 arası. 100 CPI kademeli değişim.

IPS: 400, SteelSeries QcK yüzeylerinde

Hızlandırma: 40G

Tarama Oranı: 1000Hz/ 1 ms

Donanım Hızlandırması: Yok (Sıfır Donanım Hızlandırması)

Arka Kaplama Malzemesi: Siyah Mat Kaplama

Temel Yapı: ABS Plastik

Şekil: Ergonomik, Sağ El

Tutuş Stili: Avuç İçi veya Pençe

Düğme Sayısı: 9

Anahtar Türü: SteelSeries mekanik anahtarlar, 80 milyon tıklama ömrüne sahip

Işıklandırma: 3 RGB Alanları

Ağırlık: 74g

Uzunluk: 128.8mm

Genişlik: 62,8 mm (ön), 68.2mm (arka)

Uzunluk: 26.7mm (ön), 42.10mm (arka)

Bağlantı: 2.4GHz/ Bluetooth 5,0

Pil Ömrü: 80 saatin üzerinde 2.4 GHz/ 180 saatin üzerinde Bluetooth

İşletim Sistemi: Windows, Mac, Xbox ve Linux. USB bağlantı girişi

Yazılım: SteelSeries GG, Windows 8,1 veya daha yeni, MacOS 10,13 veya daha yeni

Kutu içeriği: Aerox 5 Wireless, USB Tip C dongle, USB Type-C'den USB Type-A Super Mesh Veri/Şarj Kablosu, Uzatma adaptörü

İddialı oyuncu faresi Steel Series Aerox 5 Wireless hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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