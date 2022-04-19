Stellantis, Rusya'da araç üretimini lojistik zorluklarla askıya aldı - Son Dakika
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Stellantis, Rusya'da araç üretimini lojistik zorluklarla askıya aldı

19.04.2022 14:05
Stellantis, Rusya'da araç üretimini lojistik zorluklarla askıya aldı

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Stellantis, lojistik zorluklar ve Moskova'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya'daki fabrikasında üretimi durdurduğunu açıkladı.

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Stellantis, lojistik zorluklar ve Moskova'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya'daki fabrikasında üretimi durdurduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, tüm yaptırımlara uyumu sağlamak ve çalışanları korumak için Moskova'nın 200 kilometre güneydoğusundaki Kaluga'da üretim faaliyetlerinin askıya alındığı bildirildi.

Dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi olan Stellantis, Rusya'da Peugeot, Citroen, Opel, Fiat ve Jeep markalarının üretimini gerçekleştiriyor. Stellantis, söz konusu markaların satışını da yapıyor.

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Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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