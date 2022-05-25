Stellantis ve Samsung'dan dev yatırım: Tesla'ya rakip oldular - Son Dakika
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Stellantis ve Samsung'dan dev yatırım: Tesla'ya rakip oldular

25.05.2022 12:36
Stellantis ve Samsung'dan dev yatırım: Tesla'ya rakip oldular

Stellantis ve Samsung, elektrikli araba için yeni bir anlaşma imzaladı. İki dev şirket, ABD'de EV için pil tesisi kuracak.

Citroën, Fiat ve Jeep gibi markaların çatı şirketi Stellantis, elektrikli araba için Samsung ile anlaştı. Elektrikli araba bataryası üretmek için yeni bir anlaşma imzalandı. ABD'de kurulacak olan pil tesisi 2,5 milyar dolarlık bir iş birliğinin sonucu olarak ortaya çıktı.

Stellantis ve Samsung'dan 2,5 milyar dolarlık EV pil tesisi

CNBC tarafından aktarılan habere göre, Avrupa merkezli Stellantis ABD'deki ilk pil tesisini üretmek için çalışmalarını hızlandırdı. Samsung'un yan şirketi Samsung SDI ile anlaşan otomotiv devi, 2,5 milyar dolarlık elektrikli araba batarya merkezinin inşasına bu yıl başlayacak. Öngörülen lansman tarihi ise 2025'in ilk çeyreği olarak belirlendi.

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Hollanda merkezli Stellantis; Jeep, Maserati, Dodge, Fiat ve Chrysler dahil 16 büyük otomobil markasının elektrikli araba yatırımlarını büyütüyor. Stellantis, yeni tesisin plug-in hibrit ve tam elektrikli araçlar için lityum iyon pil modülleri sağlayacağını ifade etti. 2025'in ilk çeyreğinde üretime başlayacak tesis, yaklaşık 1.400 kişiyi istihdam edecek.

Stellantis ve Samsung'dan dev yatırım: Tesla'ya rakip oldular

16 markayı bünyesinde barındıran Stellantis, aslında elektrifikasyona oldukça geç geçiş yaptı. Firmanın şu anda yalnızca üç adet plug-in hibrit modeli (Chrysler Pacifica Hybrid Minivan, Jeep Wrangler 4xe ve Jeep Grand Cherokee 4xe) bulunuyor.

Yeni tesis ile birlikte Stellantis, 2030 yılına kadar yıllık 5 milyon elektrikli araba satışı gerçekleştirmek istiyor. Bu yol haritası, 2025'e kadar elektrifikasyon ve diğer teknolojilere 35 milyar dolarlık yatırım planıyla destekleniyor. Şirket ayrıca 2030'a kadar 75'ten fazla elektrikli araba modeli sunmayı planlıyor.

Önümüzdeki 10 yıllık süreçte elektrikli hale gelecek modeller arasında Dodge Muscle, Dodge Ram, Jeep 4xe ve Chrysler Airflow bulunuyor.

Stellantis ve Samsung'dan dev yatırım: Tesla'ya rakip oldular

Stellantis ayrıca daha önce başka bir Koreli teknoloji deviyle batarya ortaklığı yapmıştı. Otomotiv devi, Kanada'da 2024 yılında açılması planlanan yeni fabrika için LG ile çalıştıve 4,1 milyar dolar yatırım yaptı.

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Kaynak: Shiftdelete

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