STREAM It Up! projesi ile öğrencilere yapay zeka eğitimi verilecek - Son Dakika
Üye Girişi

STREAM It Up! projesi ile öğrencilere yapay zeka eğitimi verilecek

02.09.2022 12:48
STREAM It Up! projesi ile öğrencilere yapay zeka eğitimi verilecek

STEM Eğitimcileri Derneği ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi öncülüğünde hazırlanıp, ABD Büyükelçiliğince hibe verilen STREAM It Up! projesi ile 81 ilde lise öğrencilerine yapay zeka eğitimi verilecek.

STEM Eğitimcileri Derneği ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi öncülüğünde hazırlanıp, ABD Büyükelçiliğince hibe verilen STREAM It Up! projesi ile 81 ilde lise öğrencilerine yapay zeka eğitimi verilecek.

Derneği başkanı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Mehmet Nuri Öğüt, AA muhabirine, TEKNOFEST KARADENİZ'de projeyi lise öğrencilerine tanıttıklarını söyledi.

Öğüt, "Proje, lise öğrencilerini çağın bilim dili İngilizce ile bütünleşik bir şekilde geliştirmek ve farklı disiplinleri etkin bir şekilde birleştirip çözüm üretebilmelerini sağlamayı planlamaktadır. STREAM It Up! projesiyle Türkiye'nin 81 ilinden lise öğrencilerine Ekim 2022 - Haziran 2023 tarihlerinde ücretsiz şekilde 9 ay boyunca hibrit bir modelle yani online ve yüz yüze İngilizce, STREAM, yapay zeka ve metaverse çalışmalarının bütünleşik olarak yer alacağı bir eğitim süreci planlanmaktadır." dedi.

Seksen bir ilden seçilen öğrenci grubuna etkin bir eğitim yaklaşımı uygulanacağını vurgulayan Öğüt şunları kaydetti:

"21. yüzyıl becerilerini kazanmalarına yardımcı olmak, öz güvenlerini ve liderlik algılarını geliştirmek hedeflenmektedir. Aynı zamanda tüm süreç boyunca hem bilimsel hem de sosyal alanda İngilizceyi etkili ve yeterli düzeyde kullanmaları ön planda tutulacaktır. Proje sayesinde, seçilen öğrencilerin farklı kültürlerle etkin iletişim kurabilen, liderlik becerileri güçlü, dijital öğrenmeye yatkın, araştıran, eleştiren ve farklı disiplinleri başarıyla birleştiren bireyler olması hedeflenmektedir. STREAM It Up! projesi kapsamında geliştirilmekte olan STEM Eğitimcileri Derneği Mobil Uygulaması aracılığıyla uygulamayı kullananlara yönelik algoritma eğitimleri, İngilizce dil gelişimine katkıda bulunacak oyunlar, yapay zeka, STREAM eğitimleri ve podcastler sunulacaktır."

Öğüt, STREAM It Up! projesi başvurularının 7 Ekime kadar devam ettiğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Balayında eşini otel odasında bıraktı! 176 kişinin yakalandığı fuhuş operasyonunda yakalandı Balayında eşini otel odasında bıraktı! 176 kişinin yakalandığı fuhuş operasyonunda yakalandı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Olumsuz küresel koşullar, zayıf dış talep ve ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen ihracatımız... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Olumsuz küresel koşullar, zayıf dış talep ve ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen ihracatımız... ABD'de fabrika siparişleri temmuzda beklentilerin aksine düştü ABD'de fabrika siparişleri temmuzda beklentilerin aksine düştü
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel STREAM It Up! projesi ile öğrencilere yapay zeka eğitimi verilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:24 Fenerbahçe'den 4 Nisan çağrısı: Adalet arayışının son bulması en büyük temennimiz
19:19 PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel yakalandı!
19:01 EYT'liler için masadaki tek formülün ayrıntıları ortaya çıktı!
18:26 Beşiktaş, UEFA ile Yapılandırma Anlaşması imzaladı! İşte ekonomik şartlar
18:03 AK Partili Metin Külünk'ten partisine Sedat Peker çağrısı: Sokak arınma istiyor, başarmak zorundayız
17:53 Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu! Korkutan virüs için 'Türkiye'de de her an görülebilir' uyarısı yapıldı
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
17:30 Teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yeni sözleşme imzaladı
17:23 Kurşunların hedefi olan TFF'nin Riva binasının yakınlarındaki tarlada beze sarılı iki silah bulundu
17:17 Şarkıcı Deniz Seki photoshop'u abarttı! Gerçek halini belediyenin paylaşımı ortaya çıkarttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 19:49:54. #1.11#
SON DAKİKA: STREAM It Up! projesi ile öğrencilere yapay zeka eğitimi verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement