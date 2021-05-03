Steroid Nedir ve Ne İşe Yarar? Steroid Zararları ve Yan Etkileri - Son Dakika

Steroid Nedir ve Ne İşe Yarar? Steroid Zararları ve Yan Etkileri

03.05.2021 21:28
Steroid Nedir ve Ne İşe Yarar? Steroid Zararları ve Yan Etkileri, System.String[]

Steroid bir hormonun genel ismidir.

Steroid bir hormonun genel ismidir. Steroid yani diğer ismiyle kortizonun insan vücudunda ifa ettiği çok önemli görevleri vardır.

Steroid Nedir ve Ne İşe Yarar?

Steroid, insan vücudunda üretilmekte olan bir hormona verilen genel biri isimdir. Diğer söyleyişle kortizondur. Steroid hormonunun çok büyük önemi vardır. Bu hormonun etkisi ve kontrol edici niteliği onu bu denli yaşamsal bir noktaya taşıyor.

Steroid ya da kortizon hormonunun çeşitli sebeplerle eksikliği şu sonuçlara yol açabilir:

Kortizon yani steroid hormonunun eksikliği halsizlik ve yorgunluğa yol açar.

Steroid eksikliği hastada tansiyon sorunlarına neden olur.

Steroid hormonunun eksikliği büyüme ve gelişme problemlerine yol açar.

Sterodun eksikliği vücutta başta cilt olmak üzere bütün sistemleri ağır derecede olumsuz etkiler.

Steroid, vücutta üretilen bir hormonun genel adıdır. Fakat günümüzde steroid sentetik olarak üretilebilmektedir Tedavi amaçlı olarak da yaygın biçimde kullanılmaktadır. steroidin kullanıldığı alanlar ve hastalıklar ise başlıca şunlardır:

Steroidler, çok güçlü iltihap önleyici ilaçlardır. Fakat bu iltihap bilinen mikrobik iltihap değildir ve asla karıştırılmamalıdır.

Steroidler romatizma tedavisinde kullanılır. Hızlı etkisi ve hastayı rahatlatıcı yönü ile pek tercih edilir ve tedavi programına alınır.

Artrit diğer bir anlatımla eklem şişliklerinde de steroidler kullanılır. Yalnız burada da enfeksiyona bağlı şişlik olmamasına dikkat edilmelidir.

Steroidler gut hastalığında da sıklıkla kullanılır.

Behçet hastalığı sterodlerin kullanıldığı başka bir hastalık çeşididir.

Steroid Romatoid artrit tedavisinde de tercih edilir.

Steroid ( kortizon ) bu işi iyi bilen ehil doktorun elinde hastasına şifa olur fakat çok dikkatle uygulanması gereken bir ilaç olduğu da unutulmamalıdır.

Steroid Zararları ve Yan Etkileri

Her ne kadar kortizon ( steroid) yaygın biçimde kullanılsa ve tedavi programlarına alınsa da yan etkileri ve zararları da bulunmaktadır.

Eğer steroid yanlışlıkla mikrobik iltihap halinde kullanılırsa çok zarar verici sonuçlar doğurabilir. Bu konuda çok hassas ve dikkatli olunması gerekir.

Steroid ilaç verilen hastanın bu ilacı kullanırken iradesine maksimum düzeyde hakim olması gerekmektedir. Kattiyyen tuz tüketmemesi gerekir. Bunlar arasında çerez, hazır paketli gıdalar, meyve suları, cips ve turşu gibi besinler yer alır.

Kortizon ilacı tedavisi sırasında asla tuzlu tüketilmemesi gibi yağlı gıdalar da tüketilmemelidir. Buna dikkat edilmezse bir müddet sonra tüm vücutta sivilcelenme artacaktır

Steroid ilaç tedavisi gören hastanın düzenli yürüyüş yapması gerekir. Böylelikle kan şekeri dengelenmiş olur.

Steroid ilaç tedavisinde kilo kontrol altında tutulmalıdır. Gerekirse bir diyetisyene başvurulmalıdır.

Steroidin yan etkileri ağırdır. Hastanın aile geçmişinde hipertansiyon ve diyabet varsa acilen göbek çevresini eritmesi önerilir.

Steroid kullanan hastanın düzenli aralıklarla tansiyon ve kan şekeri ölçümünü takip etmesi şarttır.

Steroid kullanılırken ortaya çıkan bazı yan etkiler vardır. Bunlar bilinmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır:

Steroid tedavisi gören kişilerde vücut yırtıkları oluşabilmektedir.

Steroid kullanan hastada daha önce olmayan bazı garip ve henüz başlamış olan kalça ve diz ağrıları ortaya çıkarsa hemen bunların hekime bildirilmesi gerekir.

Steroid kullanan kişi görmede sorun, görmede bulanıklık yaşarsa derhal sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Bu şekilde davranırsa hasat olası katarakt ya da kemikte dolaşım bozukluğu gibi problemlerin erken teşhis ve tedavisi mümkün olabilir. Her durumda steroid kullanan hastaların sağlık kuruluşu ve hekimleri ile sıkı iletişim ve işbirliği içerisinde olmaları bir zorunluluktur.

Steroid Nedir ve Ne İşe Yarar? Steroid Zararları ve Yan Etkileri

kan şekeri, İlaç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Steroid Nedir ve Ne İşe Yarar? Steroid Zararları ve Yan Etkileri - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler Bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti 4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı
Emre Belözoğlu: Takımın iştahı tek kelimeyle mükemmel Emre Belözoğlu: Takımın iştahı tek kelimeyle mükemmel         
23:52
Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti         
23:27
Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı         
23:11
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek         
22:34
Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, mesai saatlerinde gizli telefonla paylaşım yapmış Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, mesai saatlerinde gizli telefonla paylaşım yapmış         
22:02
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler         
21:44
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız         
20:36
Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü         
18:01
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu         
15:11
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 00:13:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Steroid Nedir ve Ne İşe Yarar? Steroid Zararları ve Yan Etkileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement