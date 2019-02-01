Son Dakika Haberleri: Steve Jobs'un Hikayesi Nat Geo People'da

Steve Jobs'un Hikayesi Nat Geo People'da

1 saat önce

Apple'ın efsanevi CEO'su Steve Jobs'un kendi hayatını ve teknoloji dünyasını şekillendiren değerleri "Benim Adım Steve Jobs" ile 2 Şubat Cumartesi günü saat 21.30'da Nat Geo People'da.

Steve Jobs'un Hikayesi Nat Geo People'da, System.String[]

Siyah boğazlı kazağı, kot pantolonu ve beyaz spor ayakkabılarıyla tam anlamıyla bir ikon olan bir teknoloji dâhisi… Peki 2011 yılında öldüğünde dünyanın dört bir yanında sayısız insanı gözyaşlarına boğan bu adamı böylesine farklı kılan neydi? Oscar ödüllü Alex Gibney'nin yönettiği 128 dakikalık belgesel "Benim Adım Steve Jobs", Apple'ın efsanevi CEO'sunun mirasını ve Silikon Vadisi'nin kültürünü şekillendiren bakış açısını samimi bir anlatımla izleyicilerle buluşturuyor.

Teknoloji dünyasının unutulmaz ikonu Steve Jobs'un hikayesi "Benim Adım Steve Jobs", 2 Şubat Cumartesi günü saat 21.30'da Nat Geo People'da.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:19 Kaynak: Bültenler

Apple, Steve Jobs, Güncel
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