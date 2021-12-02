Üye Girişi
STOCKHOLM - AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı İsveç'in ev sahipliğinde başladı - Son Dakika

STOCKHOLM - AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı İsveç'in ev sahipliğinde başladı

02.12.2021 14:36

Dönem başkanlığını İsveç'in yürüttüğü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı başladı.

Dönem başkanlığını İsveç'in yürüttüğü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı başladı.

Başkent Stockholm'ün Arlanda Havalimanı yakınlarındaki İskandinav XPO Merkezi'nde düzenlenen konferans 2 gün sürecek.

AGİT Dönem Başkanı sıfatıyla meslektaşlarını kapıda karşılayan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, açılış konuşmasında, 28. AGİT Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın, dünyanın güvenliğini tehlikeye atan krizleri bertaraf etmek ve yeni çıkacak krizleri önlemek için her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 28. Bakanlar Konseyi'ne katılmak üzere dün Stockholm'e geldi.

Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makei ile ikili görüşmeler yaptı. Çavuşoğlu, bugün de birçok meslektaşı ile görüşmeler gerçekleştirecek.

STOCKHOLM - AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı İsveç'in ev sahipliğinde başladı
STOCKHOLM - AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı İsveç'in ev sahipliğinde başladı
STOCKHOLM - AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı İsveç'in ev sahipliğinde başladı
STOCKHOLM - AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı İsveç'in ev sahipliğinde başladı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Stockholm, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel STOCKHOLM - AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı İsveç'in ev sahipliğinde başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Zemin katı depoya çevirip, at ve eşek kesiyorlar! Suçüstü yakalanan baba oğulun evine tekrar baskın düzenlendi 15:40 Zemin katı depoya çevirip, at ve eşek kesiyorlar! Suçüstü yakalanan baba oğulun evine tekrar baskın düzenlendi 15:31 "Ben tek siz hepiniz!" En genç kötü adam durdurulabilecek mi? Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli 14:19 Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! 13:02 Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:58 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! 12:05 Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek!
12:03 "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek 11:51 Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek

Son Dakika Haberleri
15:50 Pınar Altuğ: 13 yıllık evliyiz hala yaş farkına sallıyorlar!
15:48 Kaldırımda yürüyen genç, silahlı saldırıda öldürüldü
15:40 Zemin katı depoya çevirip, at ve eşek kesiyorlar! Suçüstü yakalanan baba oğulun evine tekrar baskın düzenlendi
15:35 Bugün ne izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir
15:30 "Ben tek siz hepiniz!" En genç kötü adam durdurulabilecek mi?
15:29 Erdoğan'ın faizle mücadelesine Tanju Özcan'dan destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım
15:24 Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde top koşturan 1,89'luk golcünün peşinde: Artem Dovbyk
15:23 Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!
15:21 Sağlık sendikaları iş bırakıyor: Tüm illerde eylem kararı
15:15 Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü
Kaldırımda yürüyen genç, silahlı saldırıda öldürüldü Kaldırımda yürüyen genç, silahlı saldırıda öldürüldü         
15:49
Bugün ne izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir Bugün ne izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir         
15:36
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı         
13:44
Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti! Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti!         
13:01
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı         
11:19
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim!         
10:23
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 15:55:18. #1.13#
SON DAKİKA: STOCKHOLM - AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı İsveç'in ev sahipliğinde başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement