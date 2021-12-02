STOCKHOLM - AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı İsveç'in ev sahipliğinde başladı - Son Dakika

Dönem başkanlığını İsveç'in yürüttüğü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı başladı.

Başkent Stockholm'ün Arlanda Havalimanı yakınlarındaki İskandinav XPO Merkezi'nde düzenlenen konferans 2 gün sürecek.

AGİT Dönem Başkanı sıfatıyla meslektaşlarını kapıda karşılayan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, açılış konuşmasında, 28. AGİT Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın, dünyanın güvenliğini tehlikeye atan krizleri bertaraf etmek ve yeni çıkacak krizleri önlemek için her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 28. Bakanlar Konseyi'ne katılmak üzere dün Stockholm'e geldi.

Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makei ile ikili görüşmeler yaptı. Çavuşoğlu, bugün de birçok meslektaşı ile görüşmeler gerçekleştirecek.