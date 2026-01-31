Stockholm'de İsrail Protestosu - Son Dakika
Stockholm'de İsrail Protestosu

31.01.2026 17:17
İsveç'te yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti ve ateşkes ihlallerine tepki gösterdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırıları ve yardım girişini kısıtlamasını protesto etti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail ordusunun 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye hava saldırıları düzenlemesi ve insani yardım girişini kısıtlamasına tepki gösterdi.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Gazze'de saldırı durdurulsun" ve "Gıda kısıtlamasına son verilsin", "İsrail barış anlaşmasına uysun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı ve hava saldırısını durdurmasını ve İsveç'in İsrail'e silah satışına son vermesini talep etti.

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Lasse Adestedt, AA muhabirine, başta Filistin olmak üzere dünyadaki tüm haksızlıklara karşı durmanın insani bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Adestedt, "Dünyanın neresinde olursa olsun, tüm haksızlıklara karşı çıkmalıyız. Sırf ellerinde güç ve para var diye bu insanların dünyanın her yerini bombalayıp yok etmeye hakkı olduğunu düşünmüyorum. İsveç hükümetinin de bu yıkım politikalarını desteklemesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Gazze'de gerçek bir ateşkes olmadığının altını çizen Adestedt, "Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in saldırılara devam etmesi uluslararası diplomasinin samimiyetsizliğinden kaynaklanıyor. İsrail, her an masum sivilleri hedef alıyor ve öldürmeye devam ediyor. Batı dünyası bu saldırılara sessiz kalarak ortak oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

