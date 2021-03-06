"Stop Erdoğan" skandalına Palandöken'den yanıt: 'Love Erdoğan' - Son Dakika

"Stop Erdoğan" skandalına Palandöken'den yanıt: 'Love Erdoğan'

ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine, Palandöken Belediyesi led ekranlara taşıdığı "Love Erdoğan" görseliyle cevap verdi.

ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine, Palandöken Belediyesi led ekranlara taşıdığı "Love Erdoğan" görseliyle cevap verdi. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın sosyal medya hesaplarından da paylaşılan görseller, kısa sürede beğeni rekoru kırdı. " Erzurum'un zirvesi Palandöken'den Milletin Adamına" notuyla görselleri sosyal medya hesaplarına taşıyan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, "Dirayetiyle, kararlığıyla ve azmiyle ülkemize çağlar atlatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletin kabul olmuş duasıdır. Ezelden ebede Cumhurbaşkanımızın yanında, Palandöken gibi dimdik duracağız" dedi. New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla "Stop Erdoğan" ilanına ilişkin ise Başkan Sunar, "İt ürür Kervan yürür' diye bizde bir söz vardır. Doğru yolda yürüyenleri aşağılık kimselerin saldırısı engelleyemez anlamında kullanılır. Durum tam da budur. Liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizi her alanda zirvelere taşırken, üren itlere vereceğimiz cevap budur" diye konuştu. - ERZURUM

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