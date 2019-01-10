Son Dakika Haberleri: Stres Kaşları Dökebiliyor

Stres Kaşları Dökebiliyor

2 saat önce

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, stresin kaş dökülmesine neden olduğunu söyledi.

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Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, stresin kaş dökülmesine neden olduğunu söyledi. Özellikle bayanlar için kaşlar yüz hattında oldukça önemli yere sahip olduğunu ifade eden Dr.Ata Nejat Ertek, "Kaşların sıklığı insandan insana değişen bir özelliğe sahiptir. Bazı insanlar gür kaşlı olmaktan bazıları ise seyrek kaşlı olmaktan yakınırlar. Kaşlar gözleri çerçeveleyerek yüzün farklı ifadelerinin oluşmasında büyük rol oynarlar.Bunun dışında düşünce ve duygularımızı ifade ederken meydana gelen mimiklere büyük katkı sağlarlar" dedi. Dr. Ata Nejat Ertek, kaş dökülmesinin farklı sebeplerle ve farklı şekillerde olabildiğine dikkat çekerek, "En sık görülen kaş dökülmesi şekil vermek üzere kaş alımının yanlış yapılması sebebiyle köklerin zedelenmesi buna halk arasında kaş küsmesi denir,kaş telleri zayıflayarak kaybolur.Kaş dökülmesi daha çok bayanlarda meydana gelir.Kaş dökülmesinin nedenleri şunlar olabilir;stres, kıl köklerini etkileyen cilt hastalıkları, bazı ilaçların yan etkisi,hormon dengesizlikleri ve hipotiroid hastalığı...Ve ayrıca strese bağlı olarak alopesi areta denilen ve bağışıklık sisteminin zayıflığına bağlı olarak hastalık sakal, saç ve kaşlarda geçici dökülmelere neden olabilir.Kaşların sürekli ovuşturulması sonucu yapılan travmalar kaş kayıplarına yol açabiliyor" diye konuştu. Ertek, altında yatan sağlık sorunu tedavi edildikten sonra kaşların eski görünümüne kavuşabildiğini de ekledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:21 Kaynak: İHA

Sağlık, Güncel
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