STSO, 5858 adet Sivasspor bayrağı dağıtacak - Son Dakika
Son Dakika Spor STSO, 5858 adet Sivasspor bayrağı dağıtacak - Son Dakika Spor

STSO, 5858 adet Sivasspor bayrağı dağıtacak

6 saat önce

DEMİR Grup Sivasspor için destek kampanyası başlatan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlara 5858 adet Sivasspor bayrağı dağıtacak.

STSO, 5858 adet Sivasspor bayrağı dağıtacak, System.String[]

DEMİR Grup Sivasspor için destek kampanyası başlatan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlara 5858 adet Sivasspor bayrağı dağıtacak.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Aralık Ayı Meclis Toplantısı öncesinde meclis salonu Sivasspor bayraklarıyla donatıldı. Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'a yönelik başlattığı destek kampanyası her kesimden destek gören STSO yönetimi, kırmızı-beyazlıların ligin 15'inci haftasında yarın sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı için 5858 adet Sivasspor bayrağı yaptırdı.

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Sivasspor bayraklarının maç öncesi taraftarlara dağıtılacağını söyleyerek, "Meclis salonumuza bu bayrakları koymamızın nedeni Sivasspor'a destek olmak. Sivasspor'un; Kayserispor, Malatyaspor ve daha önceki maçlarında Odamızın otobüs desteği vardı ve devam ediyor. Sivasspor için bir şeyler daha yapalım dedik ve Fenerbahçe maçında bayrak dağıtmaya karar verdik. Bunu yaparken de anlamlı bir sayı olmasını istedik. 5858 adet bayrağı dağıtabiliriz. İnşallah pazar günü benim de dağıtımında olacağım 5858 adet bayrağımızı statta taraftara dağıtacağız. Şehrimizin markası ve gurur simgesi olan Sivasspor'un amblemi ve Sivas TSO logosu var. Bu bayrak kampanyamız Sivasspor'a desteğimizdir, tüccarımızın, meclis üyelerimizin, bizlerin desteğidir. Desteklerimiz devam edecek" dedi. Eken, Demir Grup Sivasspor'un karşılaşmayı 2-1 kazanacağını iddia etti.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacakları karşılaşmaya gitmeleri için taraftarlara otobüs desteği vereceklerini bildiren Eken, "Haftaya pazar da Gençlerbirliği maçımız var. O maçta da yine Sivassporumuzun yanında olacağız. Sivasspor gayet başarılı bir şekilde devam ediyor, şampiyonluğa oynuyor, inşallah şampiyon olacak. Olmasa da canları sağ olsun, gönüllerin şampiyonuyuz. Sivasspor'a verdiği desteklerden dolayı, öncelikle Mecnun Başkan'a, yönetim kuruluna, teknik heyetine, tüm futbolcularımıza, kulübün tüm çalışanlarının hepsine teşekkür ediyorum. Biz de Sivas TSO olarak elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar Sivasspor'a destek olacağız, taraftarın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Fenerbahçe, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:43 Kaynak: DHA
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