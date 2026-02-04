STSO Başkanı Özdemir Türkiye, Mısır iş birliği forumu'na katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

STSO Başkanı Özdemir Türkiye, Mısır iş birliği forumu'na katıldı

STSO Başkanı Özdemir Türkiye, Mısır iş birliği forumu\'na katıldı
04.02.2026 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STSO Başkanı Zeki Özdemir, Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar iş birliği forumu'na KatıldıSivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.

STSO Başkanı Zeki Özdemir, Türkiye- Mısır Oda ve Borsalar iş birliği forumu'na Katıldı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanlarıyla birlikte, Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde düzenlenen forum kapsamında Başkan Zeki Özdemir; TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ankara Sanayi Odası Başkanı, Seyit Ardıç ile bir araya geldi.

Programla ilgili değerlendirmelerde bulunan STSO Başkanı Zeki Özdemir,"Uluslararası düzeyde geliştirilen iş birlikleri, üyelerimizin yeni pazarlara erişiminin artırılması ve bölgemizin ekonomik kapasitesinin güçlendirilmesi açısından stratejik bir önem taşıyor. Mısır ile tesis edilen bu yapıcı ve güçlü ilişkinin, iki ülke iş dünyası açısından uzun vadeli, sürdürülebilir ve karşılıklı fayda sağlayan sonuçlar ortaya koyacağına inanıyoruz."dedi .

Türk iş dünyasını temsilen Mısır'da bulunan heyetin iştirak ettiği forumda; çevrim içi olarak katılan Mısır Maliye Bakanı Ahmed Kouchouk'un yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Ahmet Al Wakil ve iki ülkenin iş insanları yer aldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye, Ekonomi, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi STSO Başkanı Özdemir Türkiye, Mısır iş birliği forumu'na katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis ve şike soruşturmasında tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahis ve şike soruşturmasında tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı
Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı

16:23
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
14:33
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 16:46:44. #7.11#
SON DAKİKA: STSO Başkanı Özdemir Türkiye, Mısır iş birliği forumu'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.