Sturridge'e trabzon'da coşkulu karşılama
1 saat önce
Trabzonspor'un kadrosuna kattığı ve İngiltere'de eşyalarını topladıktan sonra akşam saatlerinde Trabzon'a gelen İngiliz forvet oyuncusu Daniel Sturridge, Trabzon Havalimanı'nda taraftarlarca coşkuyla karşılandı.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:23 Kaynak: DHA
'un kadrosuna kattığı ve İngiltere
'de eşyalarını topladıktan sonra akşam saatlerinde Trabzon'a gelen İngiliz forvet oyuncusu Daniel Sturridge
, Trabzon Havalimanı'nda taraftarlarca coşkuyla karşılandı.
Saat 22.00'de uçağın Trabzon Havalimanı'na inmesinin ardından Trabzonspor Başkan Yardımcısı Sertaç Güven tarafından karşılanan Daniel Sturridge, daha sonra kız arkadaşıyla birlikte dış hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yaptı. Burada bordo-mavili taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan 29 yaşındaki yıldız forvet, taraftarı selamladıktan sonra tezahüratlar eşliğinde kendisini bekleyen külübe ait araca binerek havalimanından ayrıldı.
2018-19 sezonunda İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool
forması giyen Sturridge, söz konusu sezonda 27 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Sturridge'in Trabzon Havalimanı'ndan görüntüleri
-Detaylar
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