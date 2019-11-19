"Şu an hepimiz tehlikedeyiz" Ece Erken'in hesabı hacklendi!

Hacker'lardan yardım isteyen Erken; 3800 videosunun silindiğini açıkladı.



Erken açıklamasında "Her şeyimiz bu hesaba bağlı. Şu an hepimiz tehlikedeyiz. Bu kişinin kim olduğunu bana bildirmenizi istiyorum. Videolarımı geri istiyorum. Bu şerefsizlik bu kadar kolay mı? Çok şükür yanlış bir şeyim yok ama bunun hesabını vereceksiniz." diyerek isyan etti.