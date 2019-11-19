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"Şu an hepimiz tehlikedeyiz" Ece Erken'in hesabı hacklendi!
6 saat önce
Hacker'lardan yardım isteyen Erken; 3800 videosunun silindiğini açıkladı.
Hacker'lardan yardım isteyen Erken; 3800 videosunun silindiğini açıkladı.
Erken açıklamasında "Her şeyimiz bu hesaba bağlı. Şu an hepimiz tehlikedeyiz. Bu kişinin kim olduğunu bana bildirmenizi istiyorum. Videolarımı geri istiyorum. Bu şerefsizlik bu kadar kolay mı? Çok şükür yanlış bir şeyim yok ama bunun hesabını vereceksiniz." diyerek isyan etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:51
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