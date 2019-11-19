Son Dakika Haberleri: "Şu an hepimiz tehlikedeyiz" Ece Erken'in hesabı hacklendi!
Son Dakika Magazin 'Şu an hepimiz tehlikedeyiz' Ece Erken'in hesabı hacklendi! - Son Dakika Magazin

"Şu an hepimiz tehlikedeyiz" Ece Erken'in hesabı hacklendi!

6 saat önce

Hacker'lardan yardım isteyen Erken; 3800 videosunun silindiğini açıkladı.

Hacker'lardan yardım isteyen Erken; 3800 videosunun silindiğini açıkladı.


Erken açıklamasında "Her şeyimiz bu hesaba bağlı. Şu an hepimiz tehlikedeyiz. Bu kişinin kim olduğunu bana bildirmenizi istiyorum. Videolarımı geri istiyorum. Bu şerefsizlik bu kadar kolay mı? Çok şükür yanlış bir şeyim yok ama bunun hesabını vereceksiniz." diyerek isyan etti.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:51 
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