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Su arıtma tesisinde kamyonlar dolusu atık temizlendi - Son Dakika

Su arıtma tesisinde kamyonlar dolusu atık temizlendi

30.12.2021 11:33

Su arıtma tesisinde kamyonlar dolusu atık temizlendiISPARTA Isparta Belediyesinin Sav bölgesinde bulunan Atık Su Arıtma Tesisinde rehabilitasyon çalışmaları kapsamında bugüne kadar havuzlardan kamyonlarca kum ve atık temizlendi.

Su arıtma tesisinde kamyonlar dolu su atık temizlendi

ISPARTA Isparta Belediyesinin Sav bölgesinde bulunan Atık Su Arıtma Tesisinde rehabilitasyon çalışmaları kapsamında bugüne kadar havuzlardan kamyonlarca kum ve atık temizlendi. Tesis revizyona hazır hale getirildi. Revizyon sürecinin ardından tesis daha yüksek kapasiteye kavuşturulacak.

Seçimler öncesinde Isparta'nın dört ana sorunundan birisi olarak gösterilen kötü koku problemi artık tarihe karışıyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in seçim döneminde 'çözersek biz çözeriz, yaparsak biz yaparız' diyerek Isparta halkına taahhüdünü verdiği kötü koku sorununun giderilmesine ilişkin daha önce Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan atıkların daha uzak bir noktaya deşarjı için 5200 metre kapalı sistem hat döşenmişti. Yine DOSB'nin 1000 metrelik hattı sisteme bağlanmış ve atıklar şehir dışına taşınmıştı.

Atık Su Arıtma Tesisi 14 milyon 629 bin liraya ihale edildi

Kötü koku sorununu tamamen ortadan kaldıracak hamle olarak Sav bölgesindeki Atık Su Arıtma Tesisinde rehabilitasyon çalışması başlatıldı. Bu kapsamda Atık Su Arıtma Tesisinin Rehabilitasyon ihalesi yapılmış ve ihaleyi 14 milyon 629 bin lira bedelle alan firmaya yer teslimi yapılmıştı. Yer tesliminin ardından firmanın başladığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

2000'li yıllarda devreye alınan tesiste, bugüne kadar kapsamlı bir temizlik, yenileme ve revizyon çalışması yapılmamıştı. Şimdi ise Atık Su Arıtma Tesisinde 17 personel ile ana giriş, kaba ve ince ızgaralar, kum ve yağ tutucu, terfi istasyonu, ön çökeltim havuzları, havalandırma geçiş kanalları, havalandırma havuzları, son çökeltim havuzları, son çökeltim dağıtım yapısı ve çamur yoğunlaştırma havuzlarında detaylı temizlik yapıldı. Temizlik sırasında havuzlardaki kamyonlarca kalıplaşmış durumdaki kum ve atıklar temizlendi. Kapsamlı temizlikle Atık Su Arıtma Tesisi, revizyona hazır hale getirildi ve bir sonraki aşamaya geçildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla tesis ilk günkü gibi ve daha yüksek kapasiteye ulaştırılmış olacak.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Atık Su Arıtma Tesisinde Vatan ve Halife Sultan mahalleleri başta olmak üzere bölgedeki mahallelerde yaşayan vatandaşların kötü koku sorunundan kurtulması için bir çalışma yaptıklarını söyledi. Rehabilitasyon çalışmasıyla önceki dönemlerden arıtma tesisindeki sorunları tamamen ortadan kaldıracaklarını belirten Başkan Başdeğirmen, "Isparta kanalizasyonunun tamamının aktığı tesisteki atıkların kapalı sistemle daha ileriye götürülerek, bertaraf edilmesi anlamında bir çalışma yapmıştık. Bu çalışma bugüne kadar bizleri o kötü kokudan kurtardı. Şimdi arıtma tesisinin rehabilitasyonu yapılıyor. Vermiş olduğumuz sözlerden bir tanesini daha tutmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Şehrin en önemli sorunlarından biri de kötü kokuydu. Ne zaman nereye gitsek vatandaşlarımız Isparta'daki kokudan rahatsız olduklarını, oraya yakın mahallelerin pencerelerini açamadığını, çocuklarını bahçeye çıkaramadığını söylüyordu. Böyle bir dönemden geldik. Gelir gelmez o soruna duyarsız kalmadık. O günden bugüne kadar birçok çalışma yaptık" ifadelerini kullandı.

Su arıtma tesisinde kamyonlar dolusu atık temizlendi
Su arıtma tesisinde kamyonlar dolusu atık temizlendi
Su arıtma tesisinde kamyonlar dolusu atık temizlendi

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Şükrü Başdeğirmen, Rehabilitasyon, Isparta, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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