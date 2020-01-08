Su kanalı açarken kalp krizi geçiren emekli bankacı hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Su kanalı açarken kalp krizi geçiren emekli bankacı hayatını kaybetti - Son Dakika

Su kanalı açarken kalp krizi geçiren emekli bankacı hayatını kaybetti

6 saat önce

Samsun'da evinin önünde yağmur suyunun akışını sağlamak için su kanalı açtığı sırada kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.

Su kanalı açarken kalp krizi geçiren emekli bankacı hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'da evinin önünde yağmur suyunun akışını sağlamak için su kanalı açtığı sırada kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası emekli bankacı 65 yaşındaki Hasan Şen, evinin yanında yağmur suyuna yön vermek için kanal açarken kalp krizi geçirerek olduğu yere yığılıp kaldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Hasan Şen hayatını kaybetti. Hasan Şen'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kalp Krizi, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:04 Kaynak: İHA
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