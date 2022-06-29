Batı Karadeniz yaşanan sel afeti nedeniyle Kirazlıköprü barajı mevkisinde yaşanan su taşkınları dolayısıyla bazı köy yollarını su bastı. Ulaşımın kontrollü sağlanması için jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. İncecam köyü tarım arazileri ve grup köy yolu ulaşıma jandarma ekipleri tarafından alınan tedbir doğrultusunda ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yolun suyla dolması nedeniyle otomobillerin geçişine izin verilmezken ekiplerin bölgedeki nöbeti sürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Su taşkınları nedeniyle Ulus'ta 5 köy yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.