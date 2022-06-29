Su taşkınları nedeniyle Ulus'ta 5 köy yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika
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Su taşkınları nedeniyle Ulus'ta 5 köy yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

29.06.2022 11:18

Su taşkınları nedeniyle Ulus'ta 5 köy yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor Bartın Kirazlıköprü barajı mevkiinde yaşanan taşkınlar nedeniyle 5 köyün yolunu tedbir amaçlı ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Su taşkınları nedeniyle Ulus'ta 5 köy yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

BARTIN - Bartın Kirazlıköprü barajı mevkiinde yaşanan taşkınlar nedeniyle 5 köyün yolunu tedbir amaçlı ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Batı Karadeniz yaşanan sel afeti nedeniyle Kirazlıköprü barajı mevkisinde yaşanan su taşkınları dolayısıyla bazı köy yollarını su bastı. Ulaşımın kontrollü sağlanması için jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. İncecam köyü tarım arazileri ve grup köy yolu ulaşıma jandarma ekipleri tarafından alınan tedbir doğrultusunda ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yolun suyla dolması nedeniyle otomobillerin geçişine izin verilmezken ekiplerin bölgedeki nöbeti sürüyor.

Abdipaşa beldesi ile Ulus ilçesi köylerine ulaşım ise alternatif yollardan sağlanıyor.

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Mengen-Pazarköy yolunda ulaşım su taşkını nedeniyle kontrollü sağlanıyor Mengen-Pazarköy yolunda ulaşım su taşkını nedeniyle kontrollü sağlanıyor Sağanak nedeniyle su taşkınları oluştu Sağanak nedeniyle su taşkınları oluştu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Su taşkınları nedeniyle Ulus'ta 5 köy yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Su taşkınları nedeniyle Ulus'ta 5 köy yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika
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