Su ürünleri denetimleri yapılıyor - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 1 eylül itibari ile başlayan denizlerdeki av yasağının kalkması ile birlikte su ürünleri denetimlerini hızlandırdı.

Düzce'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri su ürünleri yönetmeliğinin ticari amaçlı, amatör amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ gereğince su ürünleri denetimleri yapmaya devam ediyor. Son olarak yurt genelinde eş zamanlı denetim yapan müdürlük personelleri 23 içsu, 38 parakende balık satış yeri, 25 balıkçı teknesi, 2 yol güzergahı ve 6 soğuk hava deposunda denetim gerçekleştirdi. Tespit edilen uygunsuzluklar için iki adet idari para cezası uyguladı. Tarım ve Orman il Müdürlüğünden yapılan açıklamada: "1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği, 5/1 Ticari Amaçlı ve 5/2 Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ gereği su ürünleri denetimleri yapılmaktadır. Son olarak Bakanlığımızın 26-30 Eylül 2020 tarihleri arasında yurt genelinde eş zamanlı denetim yapılması talimatı doğrultusunda İlimizde 23 içsu, 38 perakende balık satış yeri, 25 balıkçı teknesi, 2 yol güzergahı ve 6 soğuk hava deposu denetimi gerçekleştirilmiş ve tespit edilen uygunsuzluklar için iki adet idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca Hasanlar Barajında gerçekleştirilen denetimde sahibi belirlenemeyen 500 metre fanyalı uzatma ağına el konulmuştur. Düzce Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği'nin de destek verdiği denetim faaliyetinde ağdan çıkan, boyları 20 cm ile 40 cm arasında değişen yaklaşık 60 adet sazan balığı canlı olarak yaşam alanına geri bırakılmıştır. İl Müdürü Necdet Çiçek doğal dengenin korunması için denetimlerin devam edeceğini belirterek vatandaşlarımızdan yasak avcılık faaliyetlerinden uzak durmalarını ve kurallara uymalarını istedi" denildi. - DÜZCE