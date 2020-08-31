Su üstünde sağlıklı bir seyahat için hava durumunu bakmayı ihmal etmeyin - Son Dakika

Su üstünde sağlıklı bir seyahat için hava durumunu bakmayı ihmal etmeyin

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde özellikle yaz mevsiminden sonbahara geçerken kara yollarında olan hareketlilik kadar su üstündeki rotalarda da hareketliliğin arttığını belirten uzmanlar, denizlerde seyahat edeceklerin hava durumunu kontrol etmeden yola çıkmamasını tavsiye etti.

Su üstünde sağlıklı bir seyahat için hava durumunu bakmayı ihmal etmeyin, System.String[]

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde özellikle yaz mevsiminden sonbahara geçerken kara yollarında olan hareketlilik kadar su üstündeki rotalarda da hareketliliğin arttığını belirten uzmanlar, denizlerde seyahat edeceklerin hava durumunu kontrol etmeden yola çıkmamasını tavsiye etti.

Bu yıl Covid-19 salgını dolayısıyla pek çok kişinin tatilini daha güvenli bulduğu deniz araçları ile su üstünde geçirdiğini belirten Su Üstünde Bloğu yetkilisi Eren Budaklı, mevsimin değişmeye başlaması ile denizlerde de seyahat koşullarının ani değişen hava durumları nedeniyle zorlaşmaya başladığını söyledi. Su üstündeki seyahatlerde, kaptan ve mürettebatın denizcilik bilgisi kadar hava durumlarından da haberdar olması ve hazırlıklarını buna göre yapması gerektiğini belirten Budaklı, "Pek çok kişi tatilini tamamladı ya da tamamlamak üzere. Önümüzdeki süreçte su üstü araçları ile yola çıkacak olanlar hava durumunu detaylı olarak bakmadan seyre çıkmasın" dedi.

Kötü hava koşulları ile karşılaşanlara tavsiyeler

Her faaliyette olduğu gibi su üstünde seyir halinde ya da güvenli olmayan bir bölgede bağlı iken kötü hava durumu ile karşılaşanların öncelikle paniğe kapılmadan yapacaklarını soğukkanlılıkla icra etmesini tavsiye eden Su Üstünde Bloğu yetkilisi Eren Budaklı, kaptanlara çeşitli tavsiyelerde bulundu. Budaklı konuyla ilgili açıklamasında "Kötü hava ile karşılaşınca mürettebatı toplayın ve onlara kötü havanın yaklaştığını, duruma uygun olarak hareket etmelerini söyleyin. Paniğe yer olmadığını belirtin. Teknedeki mürettebatın kötü hava koşulları sırasında fazla dolaşmamalarını söyleyin. Mecbur bir durum ortaya çıkmadığında da güvertede bulunmamalarını emredin. Zorunlu olarak güvertede bulunması gereken kişilerin de kesinlikle çömelmemeleri gerektiğinden bahsedin. Yaklaşan fırtınanın özelliklerini belirlemeye çalışın. Yani fırtınanın hızı, şiddeti ve yönünü tayin etmek, önlem almak adına kolaylık sağlayacaktır. Böyle durumlarda iyi bir fiks alınmalı ve haritadaki konum belirlenmelidir. Geminin hızı, rotası ve zamanı da belirlenmelidir" diyerek hava koşullarının daha sık değiştiği bu günlerde denizcilerin daha dikkatli ve tedbirli olmasını tavsiye etti. - MUĞLA

Koronavirüs, Denizcilik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 11:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Su üstünde sağlıklı bir seyahat için hava durumunu bakmayı ihmal etmeyin - Son Dakika

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