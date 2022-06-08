Sualtı Görüntü Yönetmeni Ceylan, Van Gölü'ndeki kirliliği görüntüledi - Son Dakika
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Sualtı Görüntü Yönetmeni Ceylan, Van Gölü'ndeki kirliliği görüntüledi

08.06.2022 12:11
Sualtı Görüntü Yönetmeni Ceylan, Van Gölü'ndeki kirliliği görüntüledi

Sualtı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan, Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkati çekmek için dalış gerçekleştirdi.

Sualtı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan, Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkati çekmek için dalış gerçekleştirdi.

Akdamar Adası yakınlarında Van Gölü'nün derinliklerine dalan Ceylan, buradaki kirliliği kayıt altına aldı.

Ceylan, AA muhabirine, Çevre Haftası nedeniyle böylesi bir dalış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dalış esnasında Akdamar Adası kıyısında insan kaynaklı yoğun bir kirlilik tespit ettiklerini belirten Ceylan, doğaya bu kirliliği yaşatmanın haksızlık olduğunu ifade etti.

Göl zemininde yoğun bir şekilde araç lastikleri ve cam şişeleri gibi kirlilik gördüklerini aktaran Ceylan, "Daha önce de bu tarz dalışlar yaptık. Hatta, son olarak bir kamyon dolusu kirlilik çıkardık. Şimdi de Çevre Haftası nedeniyle bir farkındalık yaratmak için böylesi bir dalış gerçekleştirdik. Daha önce çıkardığımız kirlilik şu anda dipte olanların belki de onda biri civarında. Yüzyılların mirası olan Van Gölü, kirlilikle anılmamalı." diye konuştu.

Ceylan, Van Büyükşehir Belediyesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığının gölün temiz kalması ve kirletilmemesi için yoğun bir çalışma yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

9 ayda 265 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı

Bu arada Van Büyükşehir Belediyesinin, Van Gölü'nü kirlilikten arındırmak için merkez Tuşba ilçesi İskele sahilinde başlattığı dip çamuru temizleme çalışmaları sürüyor.

Gölün 13,9 kilometrelik sahil bandında planlanan çalışmalar kapsamında Eylül 2021'den bu yana, 27 iş makinesi ve 40 personelle 265 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı.

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Tuşba Belediyesi, öğrenciler ile birlikte Van Gölü sahilinde temizlik yaptı Tuşba Belediyesi, öğrenciler ile birlikte Van Gölü sahilinde temizlik yaptı Van Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor Van Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sualtı Görüntü Yönetmeni Ceylan, Van Gölü'ndeki kirliliği görüntüledi - Son Dakika

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