Suat Kaya, Serik Belediyespor'un teknik direktörü oldu - Son Dakika

- Suat Kaya, Serik Belediye spor'un teknik direktörü oldu

ANTALYA - Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor Kulübü, Galatasaray ve Türk Milli Futbol takımının efsane oyuncularından Suat Kaya'yı, takımın teknik direktörlüğüne getirdi.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor Kulübü, Kırbıyık Holding sponsorluğunda holdingin yönetim binasında gerçekleşen törenle Galatasaray Spor Kulübü ve Türk Milli Futbol takımında top koşturmuş başarılı futbolcu Suat Kaya'yı takımın teknik direktörlüğüne getirildi. Son dönemde spora yaptığı yatırımlar ile adından sıkça söz ettiren iş adamı Şahin Kırbıyık, holding binasında gerçekleştirilen toplantıda, belirledikleri hedeflere adım adım ulaşacaklarının altınızı çizerken takımın teknik direktörlüğüne getirilen Suat Kaya, büyük hedefleri olan insanlarla bir arada olmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti.

Şahin Kırbıyık: "Serik'i güçlü bir takım haline getirme hedefindeyiz"

Kırbıyık Holding yönetim kurulu binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Şahin Kırbıyık, "İş hayatının içerisinde spor ile yakından ilgileniyoruz. Bulunduğumuz bölgede sponsorluk desteği veriyoruz. Sayın Suat hocam ve ekibiyle anlaşma yaptık. İnşallah yakında 7 tane futbolcu transfer hedefimiz var. Serik'i güçlü bir takım haline getirme hedefindeyiz. Spor camiasına hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Suat Kaya: "Serik Belediyespor'u da bu sene play-off'a yükseltmek için çaba göstereceğiz"

Serik Belediyespor'u play-of'a yükseltmek için çaba göstereceklerini söyleyen teknik direktör Suat Kaya, "Serik Spor'un teknik direktörlüğüne getirildim. Serik Spor'un ilk yarıdaki bütün maçlarını diğer takımları takip ettiğimiz gibi ettik. Güzel ve başarılı bir şekilde başlamışlardı. Yönetim olarak hoca değişikliğine gitmek istediler sanıyorum o yüzden de beni aradılar. Daha önceden de yaptığımız gibi diğer takımlarda, Serik Belediyespor'u da bu sene play-off'a yükseltmek için çaba göstereceğiz" diye konuştu.

"Alacağımız sonuçlarla taraftarı mutlu etmeyi hedefliyoruz"

Yeni sezondaki hedeflerinden bahseden Suat Kaya, "Her gittiği yerde hocaların hedefleri aynıdır. Oraya güç katmak, bulunduğu yerden yukarı taşımak. Başkan çok samimi ve çok iyi bir insan. Sadece burada kalmak istemiyor. Daha yukarıyı hedefliyor. Böyle bir gücü arkanıza aldığınız zaman size sadece çalışmak ve patronunuzu memnun etmek kalıyor hedefimiz bu. Taraftarlar zaten tribünlere gelemiyorlar bundan dolayı bir acı içerisindeler. En azından alacağımız sonuçlarla taraftarı mutlu etmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.