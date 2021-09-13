Subaru Genel Müdürü Karagülle: "Türkiye otomotiv pazarı 800 bin seviyelerinde şekillenebilir" - Son Dakika

Subaru Türkiye Genel Müdürü Halil Karagülle, yıl sonunda Türkiye otomotiv pazarının 800 bin adet seviyelerinde şekillenebileceğini belirterek, "Her ne kadar tüm markalarda tedarik sorunları yaşanmış olsa da otomotiv pazarı bu sene yine pozitif seyrini sürdürecek." dedi.

Subaru, 14-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Autoshow Mobility 2021 Fuarı'nda önemli yeniliklerini ilk defa Türk tüketicisiyle buluşturacak. Yeni Dijital Fuar konseptinin teknolojik içeriğini güçlendirmek ve sıra dışı bir tüketici deneyimi yaşatmak adına Subaru, birçok farklı içeriği fuar ziyaretçileriyle buluşturacak.

Halil Karagülle, fuarın basın günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "2021'de Türkiye otomotiv pazarının 800 bin adet seviyelerinde şekilleneceğini tahmin ediyoruz. Her ne kadar tüm markalarda tedarik sorunları yaşanmış olsa da otomotiv pazarı bu sene yine pozitif seyrini sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Artık Türkiye'de satılan her üç araçtan bir tanesinin SUV segmentinde yer aldığını aktaran Karagülle, bunun tüketicilerin daha yüksekte seyahat etme ihtiyaç ve isteklerinin bir sonucu olarak düşünebileceğini bildirdi.

"Pazar, hem sıfır hem de ikinci el araç anlamında iyi bir seyir izledi"

Halil Karagülle, dizel araçların paylarını, ağırlıklı tedarik kaynaklı olarak ciddi seviyede kaybetmeye başladığını ve dizelin payının yüzde 21'e indiğini belirtti.

"Bununla beraber elektrikli ve hibrit araçlar hayatımıza iyice girmeye başladı." diyen Karagülle, özellikle hibrit araçlar tarafında ciddi bir artış olduğunu ifade etti.

Karagülle, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Elektrikli araçların da önümüzdeki seneden itibaren ivme kazanacağını düşünebiliriz. Elektrikli araçlara yönelik şarj istasyonu kaynaklı bazı soru işaretleri var, ama o anlamda da pazarda çalışmalar yapılıyor, önümüzdeki yıl itibarıyla piyasanın kendini regüle edeceğini ve olumlu bir noktaya oturacağını düşünebiliriz. Türkiye otomotiv pazarı 2021 yılında genel hatlarıyla hem sıfır hem de ikinci el araç anlamında iyi bir seyir izledi diyebiliriz."

"SOLTERRA'yı 2022 yılının ortasında pazara sunacağız"

Subaru Türkiye Genel Müdürü Karagülle, yeni Forester e-BOXER'ı yılın son çeyreğinde satışa sunacaklarını belirtti. Fuarda lansmanını gerçekleştirecekleri yeni Forester e-BOXER'ı son çeyrekte XClusive ve Sport versiyonlarıyla satışa sunacakları bilgisini paylaşan Karagülle, Subaru'nun ilk tam elektrikli aracı SOLTERRA'yı de 2022 yılının ortasında pazara sunacaklarını dile getirdi.

Öte yandan, markanın bütün yeniliklerin en iyi şekilde incelenebilmesi için teknolojinin tüm avantajlarından yararlanılan bir 3D stand tasarladı. Subaru markasının doğa ile uyumlu olan karakterine atıfta bulunan kamp ve off-road alanından çıkıp arka duvara bakıldığında, markanın geçmişinden bugüne bir yolculuk yapılabilecek. Standın arka duvarında yer alan büyük ekranda Subaru tarihçesi yer alırken, yeni Subaru Forester e-BOXER tanıtım videosu da izlenebilecek. Bunun dışında interaktif bir deneyim için stand içerisindeki kiosktan birçok farklı deneyime erişilebilecek.

Fuarı ziyaret etmek isteyenler "http://www.odd.org.tr/autoshow2021/" internet adresinden ücretsiz kayıt yaptırabiliyor.